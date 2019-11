Il nuovo fidanzato della Velina Shaila Gatta è l’ex calciatore Leonardo Blanchard

Shaila Gatta, l’ex concorrente di Amici oggi ballerina affermata e Velina di Striscia la notizia, ha ritrovato l’amore. Il fortunato è l’ex calciatore di Frosinone, Carpi e Brescia Leonardo Blanchard. È stato quest’ultimo ad ufficializzare la relazione nel corso della puntata finale di Tale e Quale Show, quella dedicata alle persone sconosciute. Persone che non lavorano nel mondo dello spettacolo e che hanno voluto mettersi in gioco con le imitazioni degli artisti più celebri. Tra questi pure Blanchard che, dopo aver smesso di giocare nel 2018, si è cimentato nell’esibizione di Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro.

Leonardo Blanchard conferma la relazione con Shaila Gatta a Tali e Quali

È stato Carlo Conti a chiedere a Leonardo Blanchard del parere della sua fidanzata Shaila Gatta. Lo sportivo – oggi attivo in Toscana nel campo della moda – non si è tirato indietro davanti alla domanda e ha ammesso che la Velina di Striscia la notizia è molto contenta di questa partecipazione sul piccolo schermo. In poche parole Blanchard ha confermato i pettegolezzi dell’ultimo periodo, che sussurravano di una liaison tra Shaila e Leonardo. Una liaison nata da poco ma che sembra già seria e importante nonostante la distanza. La Gatta vive infatti a Milano, dove è impegnata quotidianamente con il tg satirico di Antonio Ricci, mentre Blanchard è tornato in Toscana dopo l’addio al pallone.

Shaila Gatta ha chiuso la lunga relazione con Jonathan Gerlo

Lo scorso anno Shaila Gatta ha detto addio a Jonathan Gerlo, ballerino ed ex concorrente di Amici. Una storia d’amore importante, vissuta per ben due anni nel massimo riserbo.