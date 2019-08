Shaila Gatta, la Velina mora: è finita la storia d’amore con Jonathan Gerlo

Shaila Gatta e Jonathan Gerlo non stanno più insieme

La notizia era nell’aria da tempo ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale: Shaila Gatta e Jonathan Gerlo si sono lasciati. Gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi si sono detti addio tempo fa, dopo una storia intensa e importante. I motivi della rottura non sono noti, ma la Velina mora di Striscia la notizia ha le idee chiare: ora cerca un amore serio, che possa cambiarle la vita. Anche perché in passato la conduttrice di Paperissima Sprint Estate ha sofferto parecchio per amore e non è stato facile riprendersi da relazioni sbagliate. Oggi Shaila è felicemente single e in cerca dell’uomo giusto, quello con il quale realizzare magari il sogno di una famiglia.

Shaila Gatta conferma la rottura con Jonathan Gerlo

“Fidanzati? Niente. La mia storia con Jonathan Gerlo è finita un anno e mezzo fa. L’uomo che cerco mi deve trattare bene, non mi importa che sia bello”, ha dichiarato Shaila Gatta al settimanale Confidenze. Ora la Velina mora di Striscia la notizia è concentrata sulla carriera, che procede a gonfie vele dopo l’esordio di qualche anno fa ad Amici di Maria De Filippi. Shaila sogna di diventare un personaggio di spicco nel mondo della tv italiana e di avere un giorno uno show tutto suo, sulla scia di Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Ma la Gatta sogna pure un figlio e una famiglia, per sentirsi realizzata in pieno.

La storia d’amore tra Shaila Gatta e Jonathan Gerlo

Shaila Gatta è stata fidanzata con Jonathan Gerlo dal 2016 al 2018. “Quando l’ho visto la prima volta ero fidanzata. Poi ci è capitato di incontrarci di nuovo e io ero ormai single. Non ci siamo più lasciati. Lui mi coccola, mi fa sentire donna: non mi era mai capitata una cosa del genere prima”, ha raccontato tempo fa la ballerina.