Veronica Peparini trionfa ad Amici e ringrazia Andreas: “Stessa emozione”

Veronica Peparini ha vinto Amici 20 con Giulia Stabile, ma non è stata la sua unica edizione vinta. L’insegnante si è presa qualche giorno di pausa prima di parlare sui social, come lei anche altri insegnanti come Arisa. È stata un’edizione carica di emozioni, ma per chi vince forse lo è anche un po’ di più. La stessa vincitrice Giulia Stabile si è fatta attendere su Instagram più degli altri finalisti. La ballerina e la sua professoressa insomma si sono prese del tempo per metabolizzare e per realizzare di aver vinto.

Oggi Veronica ha scritto un messaggio su Instagram, aggiungendo una foto di Giulia e Sangiovanni con le coppe e poi un suo selfie con Andreas Muller. Proprio a lui è andato il grazie più speciale di tutti. Prima di tutti però nei ringraziamenti di Veronica è spuntata Maria De Filippi. La coreografa non ha fatto direttamente il nome della conduttrice, ma non ce ne era bisogno: “Amici è una squadra capitanata da una Donna speciale alla quale devo moltissimo: io come tutti coloro che passano lì”. Poi ha rivelato che questa è stata un’edizione diversa e importante, per questo ci ha messo un po’ prima di farsi viva con il suo bilancio dopo Amici.

La professoressa ha ammesso di aver provato un’emozione simile a quella di qualche anno fa. Ovvero quando ha vinto Andreas, che ha seguito da vicino nel percorso ad Amici. Anche in questo caso non ha scritto in modo esplicito che si riferisse al suo attuale fidanzato, ma anche in questo caso non era necessario:

“Quest’anno ho rivissuto la stessa emozione di qualche anno fa, vedere alzare la Coppa da una mia ballerina è stato bello e rivivere una sensazione simile mi fa sentire di fare bene il mio lavoro!”

Veronica Peparini dopo Amici 2021 ha ringraziato i professionisti che l’hanno aiutata in sala, in particolare Simone Nolasco, Spillo e Daniele Sibilli. Perché riconosce che la vittoria va alla squadra, ad Amici non si lavora da soli ma insieme. Ma il grazie più grande, come già anticipato, è andato ad Andreas:

“Uno speciale per me al quale ho voluto affidare tanto è il mio Andreas, che ha svolto un lavoro top e professionale. Immagino che anche per lui rivivere la coppa alzata da una nostra allieva sia stato emozionante”

Il ballerino ha condiviso questo post tra le sue storie e ha risposto alla sua compagna: “Siamo stati molto bravi”. Non è mancato il commento di Giulia, che oggi ha affrontato le prime offese sui social, sotto al post di Veronica: ha messo un cuore rosso. Ma la Peparini non ha mancato di ringraziare anche gli autori di Amici di Maria De Filippi e tutto il pubblico che l’ha sostenuta.