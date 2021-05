Giulia Stabile dopo Amici vittima di offese, lei replica in modo perfetto

Giulia Stabile dopo aver vinto Amici 2021 sta tornando piano piano alla vita reale. Purtroppo anche le cattiverie fanno parte della realtà di oggi, ma lei oggi ha saputo replicare in maniera perfetta. Prima le accuse sull’essere raccomandata, nonostante abbia vinto grazie al pubblico che l’ha supportata al televoto. E l’ha sempre supportata, non solo in finale. Nulla di tutto questo però ha a che fare con la critica che le hanno rivolto oggi. Una signora infatti in un commento su Instagram ha chiesto, con tono pungente e offensivo, se Giulia sappia anche parlare o ride soltanto.

“Sa dire una parola?”, si legge nel commento in questione. Una fan della ballerina ha replicato alla signora in questione, invitandola a capire l’atteggiamento di Giulia. La vincitrice di Amici 20 infatti ha raccontato spesso di aver sofferto in passato per i giudizi della gente, di essere stata vittima di bullismo. Si è chiusa verso gli altri e magari nel programma è venuta fuori anche meno per la pressione della televisione. Sul palcoscenico, però, ha sempre parlato forte e chiaro. E soprattutto ad Amici e grazie a Sangiovanni è riuscita a credere più in sé stessa. La fan non ha mancato di sottolineare più volte che la ballerina ha soltanto 18 anni, inoltre.

Giulia ha letto questa critica e questo commento della sua fan, l’ha ringraziata per averla capita ed è contenta di sapere che c’è gente che ha compreso la persona che è. Poi si è sfogata un po’ e ha scritto di essere consapevole che c’è molta cattiveria e che la gente non ci pensa due volte prima di scrivere qualcosa che potrebbe ferire gli altri. Giulia oggi si è costruita una corazza, riuscendo a reagire in maniera diversa alle critiche e alle offese:

“Ora queste persone non riusciranno più a farmi del male, vorrei solo che non perdessero tempo e che pensassero a vivere al meglio la loro vita piuttosto che sprecare minuti a insultare una ragazzina che è riuscita a realizzare il proprio sogno. Buona vita e ridete più spesso, giuro che è bellissimo”

Già, proprio così. Giulia Stabile ha ragione: è tempo sprecato. Il pubblico, tutto, dovrebbe sempre gioire quando un giovane riesce a realizzare un sogno. Ma soprattutto le persone dovrebbero imparare a riconoscere il limite da non superare, specialmente in un’edizione come quella che si è appena conclusa in cui i concorrenti sono stati un bellissimo esempio di educazione, umanità e rispetto. Un esempio per tutti, grandi e piccoli.