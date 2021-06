Veronica Peparini ricorda l’inizio con Andreas: “Non ne avevo coraggio”

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una coppia amatissima di Amici. Sebbene inizialmente ci siano state delle critiche per la differenza d’età, loro sono stati più forti e hanno dimostrato che vivono un amore vero. Forse proprio per questo oggi i fan li sostengono in tutto e per tutto, ma gran parte del merito probabilmente va anche al modo in cui si mostrano sui social. Sono complici, innamorati e uniti. Uniti non solo nella vita privata, ma anche in sala prove. Sono insomma una coppia affiatata nel privato ma anche sul lavoro e avere la stessa passione li ha aiutati ad avere più comprensione l’uno verso l’altra.

Andreas ha raccontato in Amici Specials su Prime Video che avere accanto una persona che può comprendere i sacrifici e gli orari del loro mestiere aiuta molto. Insomma, sono complici in tutto. Lo sono stati anche nel trionfo di Giulia Stabile ad Amici 20: hanno lavorato insieme per la ballerina. Oggi è il compleanno di Andreas e Veronica nel fargli gli auguri è tornata indietro nel tempo. Ha fatto un tuffo nel passato, insomma, pubblicando una delle prime foto insieme. È consapevole del fatto che Andreas non si piaccia molto in questo scatto, ma per lei ha un significato particolare:

“Mi dà il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui. Mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa brillare quegli occhi vispi che hai… Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme”

Nel fare gli auguri ad Andreas, Veronica si è lasciata andare pubblicamente in una tenera confessione. Di quelle che solo una persona innamorata può fare, perché spesso amare qualcuno rende insicuri: lei ci sperava, ma qualcosa le impediva di crederci fino in fondo. Forse proprio per la differenza d’età, visto che poco prima ha scritto che erano in momenti diversi della loro vita. Alla fine però tutto è andato per il meglio: “Mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato tanti ostacoli”.

Andreas Muller compie oggi 25 anni, ma per la sua Veronica è già un uomo e non ancora un ragazzo. Il ballerino conserva ancora un lato un po’ bambino, ma quel tanto che basta e Veronica spera che questo lato di Andreas non vada mai via. Infine, gli ha augurato di realizzare tutti i suoi sogni e di raggiungere tutti gli obiettivi, perché lei sa quanto sia importante per lui. Ma sa anche che può farcela, e lei sarà sempre al suo fianco per sostenerlo.