Verissimo, Zerbi: “Chi è stata l’allieva modello nella storia di Amici”

Come ogni domenica, anche oggi, 22 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto diversi ospiti: il capitano della Lazio Ciro Immobile insieme alla compagna, Enzo Iacchetti, Sophie Codegoni e Rudy Zerbi. Quest’ultimo si è collegato direttamente dallo studio del pomeridiano di Amici, per parlare della nuova edizione del talent show, della sua carriera, oltre a rivelare anche qualche aneddoto della sua vita privata.

Questo è il suo 14esimo anno ad Amici e, in tutto questo tempo, sono stati molti gli allievi che Zerbi ha preso sotto la sua ala. Ma, ce ne è una su tutti che rimarrà sempre la sua ‘pupilla’, ovvero Annalisa. Per Rudy, infatti, la voce di “Bellissima” rimane ancora l’esempio della migliore allieva mai passata nel talent show:

Sì, io ho sempre considerato Annalisa, e lo faccio ancora oggi, come l’allieva modello della scuola. A lei piaceva studiare, si preparava, era diligente e tendeva a fare sempre qualcosa in più piuttosto che qualcosa in meno e questo l’ho sempre apprezzato molto. Infatti, si vede il successo che ha oggi.

Era il 2010 quando Annalisa fece il suo debutto ad Amici, dove è stata subito notata proprio da Rudy Zerbi. Il giudice del talent show ha accompagnato la cantante per tutto il suo percorso e ha poi continuato sempre a supportarla anche durante la sua carriera fuori dal programma. Dopo diversi anni con alti e bassi, nell’ultimo anno Annalisa ha raggiunto un successo straordinario: i suoi singoli “Bellissima” e “Mon Amour” sono rimasti ai vertici delle classifiche italiane per moltissimi mesi e il suo album “E poi siamo finiti nel vortice” è volato direttamente al primo posto della classifica FIMI.

Un successo, quello di Annalisa, arrivato un po’ in ritardo. A tal proposito, infatti, Zerbi ha ricordato le parole di Maria De Filippi pronunciate proprio durante una delle ultime puntate di Amici. La conduttrice ha puntualizzato che la cantante era sempre stata talentuosa, ma solamente che alcuni se ne sono accorti in ritardo. Rudy si è mostrato ovviamente d’accordo con queste parole, spiegando nuovamente di essere molto orgoglioso di tutti gli obiettivi raggiunti dalla sua ‘allieva modello‘.