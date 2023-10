Amici 23, Annalisa e la dedica a Maria: il gesto commuove il web

Come ogni domenica, anche oggi, 8 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici. I diversi allievi della Scuola più famosa d’Italia si sono sfidati in gare di ballo e di canto giudicati da due giudici esterni: Annalisa per i cantanti e Virna Toppi per i ballerini. La cantante genovese si è presentata negli studi del talent show con un look casual caratterizzato da degli stivali neri alti e una felpa sportiva, che è piaciuto molto al pubblico. Dopo aver ascoltato tutti gli artisti, ha deciso di far vincere la gara a Lil Jolie dandole un otto e mezzo. La giovane si è esibita con la sua versione di “E penso a te” di Lucio Battisti facendo emozionare sia Annalisa che Rudy Zerbi.

Dopodiché, la popstar ha colto l’occasione anche per cantare il suo nuovo singolo “Ragazza sola“, contenuto nel suo album “E ci siamo persi nel vortice”. E, durante l’esibizione, Annalisa si è lasciata andare ad un commovente gesto che non è affatto sfuggito al popolo del web. Nella parte finale della canzone, infatti, la cantante si è voltata verso Maria dedicandole queste parole del brano: “Che da quando ci sei tu non è più sola”. La De Filippi ha subito risposto mandandole un bacio, ricambiato da Annalisi che le ha sorriso dolcemente.

Un momento veramente bello tra le due donne, nel quale l’ex allieva di Amici ha voluto mostrare pubblicamente tutta la sua gratitudine per la conduttrice, attribuendole parte del grande successo che sta avendo. Prima della performance, infatti, Maria ha elencato tutti i traguardi di Annalisa, tra i 29 dischi di platino e il primo posto in classifica del suo album. La voce di ‘Mon Amour’ ha commentato ironicamente: “Non so cos’è successo quest’anno”. Al che, Maria ha risposto: “Sei sempre stata bravissima, c’è solo chi se ne è accorto dopo”. Infine, prima di salutarla, la De Filippi le ha dato un altro bacio, esclamando: “Che voce che hai, mamma mia. Che voce”, accompagnata dalle urla e dagli applausi del pubblico in studio.