Verissimo, Toffanin gela Clizia e Paolo: “Matrimonio per sfinimento”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono presentati a Verissimo nel ruolo di futuri sposi. Il volto di Forum ha fatto di recente la proposta di matrimonio, l’influencer siciliana naturalmente ha accettato e si è subito data da fare per organizzare l’evento. Inoltre da Silvia Toffanin i due piccioncini hanno svelato la data esatta delle nozze. “Ci sposiamo l’11 ottobre 2024“, ha riferito l’ex moglie di Francesco Sarcina. Parola poi a Ciavarro.

“Spesso Barbara Palombelli a Forum mi chiedeva: “Ma sto matrimonio?” A un certo punto ho detto: “L’anno prossimo mi sposo”, ma Clizia non lo sapeva”, ha raccontato l’ex gieffino. La Incorvaia ha proseguito: “A me arriva il video di una fan in cui lui dice che ci sposiamo nel 2024. Io, non lo sapevo, allora ho iniziato a fare post con gli abiti da sposa e a condividerli su Instagram, perché se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna”.

A questo punto la Toffanin ha avuto un sussulto di ‘compassione’: “Povero Paolo, allora lo hai chiesto per sfinimento”. Clizia ha sgranato gli occhi, la conduttrice ha addolcito un poco la dichiarazione con un “No dai è amore vero, però era un po’ pressato”. “Si lo sono stato, però mi sembrava il momento giusto”, ha chiosato Paolo.

Le nozze sono previste per l’11 ottobre. L’influencer ha reso noto che la festa sarà in una location immersa nel verde nei pressi di Caserta: “A metà tra la Sicilia e Roma, tutto all’aperto nel verde”. Già decisi gli invitati? “Fosse stato per me una decina e via, genitori e fratelli”, ha detto Ciavarro il cui piano è però stato bocciato dalla compagna. “Io sono sicula, dovremmo arrivare a 100 invitati, non di più”, ha aggiunto Clizia

Paolo Ciavarro sulla madre Eleonora Giorgi malata di tumore: “Ci sono giorni difficili”

Nel corso dell’ospitata si è parlato anche delle condizioni di salute di Eleonora Giorgi che di recente ha scoperto di avere un cancro. Così il figlio: “Mamma come sta? Alterna giornate in cui sta bene ad altre più difficili. Ma non ha perso l’atteggiamento positivo e ha sempre il sorriso. Per me, da figlio, è un grande insegnamento”.

“Anche papà Massimo sta bene, è contento del matrimonio, ovviamente sarà invitato. Ed è stato molto vicino anche a mamma, nel momento del bisogno è un uomo che c’è e ci sarà”, ha concluso Paolo.