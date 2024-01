Clizia Incorvaia ha detto ‘sì’. La curiosa proposta fatta da Paolo

Per Clizia Incorvaia è arrivata la proposta di matrimonio tanto attesa. Durante la notte dell’ultimo dell’anno, Paolo Ciavarro le ha chiesto di sposarlo, con la complicità del piccolo Gabriele.

A dare la notizia l’influencer, che ha postato una foto con l’anello ed ha raccontato com’è avvenuta la proposta a cui non poteva dire di no. Infatti, già altre volte, Clizia aveva espresso il desiderio di volersi sposare. Ormai la cosa era certa, l’abito già scelto, ma lei desiderava ricevere l’anello.

“Cuore a mille…tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: “Sei bellissima, ma manca qualcosa!’. E io dico: ‘Cosa amore?’. Così arriva Gabri con una scatola e lì trovo l’anello…Ti amo mio principe così unconventional! Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca!“

Non sono mancate le congratulazioni di Eleonora Giorgi che ha commentato il post. La coppia si trova al momento in vacanza in montagna, con loro la figlia che Clizia ha avuto con Francesco Sarcina e Micol, sorella dell’influencer.

La data delle nozze ancora non è stata resa pubblica, ma probabilmente si svolgeranno entro la fine del 2024.

La storia d’amore tra Clizia e Paolo

La coppia si è conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, nel 2020. Clizia è stata squalificata dopo un mese e mezzo dall’inizio del reality. Nonostante ciò, una volta finito il programma, i due si sono ritrovati ed è iniziata la relazione.

Clizia si è trasferita a Roma da Paolo con sua figlia Nina (avuta da Francesco Sarcina). Poi a febbraio 2022 è nato Gabriele. L’Incorvaia ha recentemente raccontato di aver avuto dei problemi a rimanere incinta e che, prima della nascita del piccolo, ha avuto un aborto spontaneo che le ha portato molta sofferenza. La coppia ha svelato di aver dovuto affrontare questo periodo difficile. Tutti, durante le interviste, si chiedevano perché non facessero un bambino, ma nessuno era a conoscenza di ciò che stavano passando. A distanza di anni è arrivata la rivelazione.

Qualche mese fa, i due hanno annunciato che si sarebbero sposati, seppur la proposta ufficiale non era ancora arrivata. Mancava solo l’anello, adesso il loro sogno diventerà realtà.