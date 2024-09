Verissimo Sperti commosso, web punge: “Come piange col botox?”

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 c’è stato anche l’opinionista di Uomini E Donne Gianni Sperti. Per la prima volta ha confessato a Silvia Toffanin alcuni momenti difficili della sua vita, rivelando di essere stato vittima di una truffa e di aver sofferto di depressione. Nel raccontare tali vicende così delicate l’ospite si è visibilmente emozionato, tuttavia il web invece di empatizzare con lui l’ha fortemente criticato. Il motivo è da individuare nella sua decisione di ricorrere a qualche ritocchino estetico. Scopriamone di più.

Come di consueto anche oggi pomeriggio, domenica 29 settembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin c’è stato anche Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini E Donne. Nel corso della sua intervista sono stati toccati svariati argomenti e l’ospite ha anche rivelato per la prima volta alcuni particolari delicati della sua vita. Nello specifico Gianni ha rivelato di essere stato vittima di una truffa ed aver perso così tutti i suoi risparmi, tra cui anche i soldi vinti al reality show La Talpa. Ha poi aggiunto di aver attraversato momenti difficili e di aver sofferto di depressione.

Nel ripercorrere quei momenti così complicati della sua vita, nel ricordare il padre scomparso e nel rivedere vecchi video che lo ritraevano a La Talpa, Sperti si è visibilmente emozionato. La sua commozione, tuttavia, invece di scatenare la solidarietà da parte degli spettatori gli ha causato qualche critica. Alcuni utenti hanno difatti sottolineato sul web come sia possibile per l’opinionista di Uomini E Donne piangere con tutto il botulino che ha fatto sul viso.

Sono stati in molti a sottolineare il cambiamento di Gianni Sperti dopo aver fatto ricorso a qualche ritocchino. In particolare diversi spettatori hanno evidenziato come il ballerino stesse molto meglio prima!

Le polemiche non sono finite. Qualcuno ha difatti sottolineato come Sperti sia ospite a Verissimo troppo spesso. Inoltre qualcuno ha avuto da ridire anche sulle sue parole in merito all’ex tronista di Uomini E Donne, Ida Platano. Gianni ha difatti rivelato di sentire molto la sua mancanza.

