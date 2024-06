UeD, Gianni Sperti possibile nuovo tronista: la risposta spiazza!

E’ già da diverso tempo che si vocifera la possibilità che i due opinionisti di Uomini E Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari, possano diventare tronisti con l’inizio della nuova stagione del programma a settembre. Nelle ultime ore lui ha commentato questa possibilità, rispondendo ad una domanda di Uomini E Donne Magazine. Le sue parole sono state davvero da non credere. Scopriamo meglio cos’ha detto a riguardo.

Gianni Sperti tronista? La sua risposta

Gianni Sperti ricopre da anni il ruolo di opinionista nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini E Donne. E’ già da un po’, tuttavia, che si vocifera la possibilità che lui e Tina Cipollari possano diventare i nuovi tronisti della stagione che partirà a settembre. Sperti ci ha tenuto a mettere in chiaro una volta per tutte i fatti in un’intervista con Uomini E Donne Magazine. Gianni ha così smentito i rumor circa il suo possibile cambio di ruolo. Sebbene abbia ammesso di preferire fare il tronista piuttosto che l’opinionista, ha dichiarato che per lui stare sul trono sarebbe impossibile in quanto faticherebbe a gestire i propri sentimenti.

Qui di seguito quanto ha risposto Sperti a Uomini E Donne Magazine in merito alla questione:

Non succederà mai, perché non so gestire i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista.

Il volto di Uomini E Donne ha poi aggiunto che non riuscirebbe a vedere la persona che gli piace avere degli atteggiamenti intimi anche con qualcun altro e che sarebbe troppo selettivo. Inoltre ha rivelato che al momento è maggiormente in cerca di una persona con cui avere un’intesa mentale piuttosto che fisica.

Di seguito le sue affermazioni:

Non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe.

Gianni Sperti sembra quindi avere le idee ben chiare sul ruolo che ricoprirà a settembre nel programma condotto da Maria De Filippi. Stando a quanto avrebbe dichiarato lo rivedremo ancora una volta nei panni dell’opinionista. Chissà se varrà la stessa cosa anche per la sua collega Tina Cipollari! Sicuramente per Uomini E Donne vederla sul trono sarebbe una bella novità ed il pubblico ne sarebbe felice. Non resta tuttavia che aspettare delle dichiarazioni ufficiali a riguardo per sapere se cambierà ruolo oppure se sarà ancora sulla sedia dell’opinionista insieme a Gianni.