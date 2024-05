UeD, Maria che colpaccio: la novità per la nuova stagione (rumor)

L’ultima stagione del dating show di Canale 5 Uomini E Donne si è appena conclusa ma la sua conduttrice Maria De Filippi sembrerebbe avere già qualche idea per l’anno prossimo. Nello specifico c’entrerebbe l’opinionista Tina Cipollari, recentemente al centro dei gossip per una presunta storia con Giucas Casella. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere proprio lei la nuova tronista del programma! Scopriamo che cosa si è detto a riguardo.

Tina Cipollari: possibile nuova tronista?

Riccardo Signoretti qualche settimana fa ha indagato su Tina Cipollari e Giucas Casella. Ha poi recentemente pubblicato sul suo magazine un’indiscrezione che riguarda proprio l’opinionista di Uomini E Donne. Nello specifico, nell’ultimo numero di Nuovo Tv, è stato lanciato uno scoop su una possibile novità per la prossima stagione del dating show di Canale 5. Secondo quanto riportato dal magazine e poi ricondiviso da Biccy, la nuova tronista di Uomini E Donne potrebbe essere proprio la Cipollari! E’ già da diverso tempo, infatti, che la conduttrice Maria De Filippi sta cercando di convincerla a salire sul trono.

Qui di seguito quanto scritto da Nuovo Tv a riguardo:

Delusa dalla volubile Ida Platano, la De Filippi adesso vuole Tina Cipollari sul trono: “C’è un uomo per te”. […] Che cosa ha in mente Maria per il prossimo settembre. Vuole davvero Tina sul Trono Over, quello che è stato nei mesi scorsi di Ida Platano.

Possibile quindi che a settembre la rivedremo in una veste diversa rispetto a quella dell’opinionista? Per il momento non c’è ancora nulla di certo. Si tratta difatti di semplici voci che circolano già da un po’. Lo stesso Nuovo Tv aveva già scritto in merito ad un possibile passaggio di Tina da opinionista a tronista qualche tempo fa. All’epoca fu fatto anche il nome di Gianni Sperti. Inoltre anche Novella 2000 lo scorso dicembre aveva scritto che c’era una possibilità di vedere alcune novità nella prossima stagione di Uomini E Donne. Queste avrebbero riguardato proprio Tina Cipollari.

Anche sul web si sono diffusi diversi rumor a riguardo ed alcuni fan del programma sono davvero curiosi di vedere l’opinionista in una nuova veste. Ammesso sempre che sia tutto vero e non si tratti solo di semplici voci! Non resta quindi che attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Maria De Filippi o della diretta interessata per capire se la notizia verrà confermata oppure smentita.