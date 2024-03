Tina Cipollari, Giucas Casella inopportuno: “Mi ricordo te nuda…”

Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne molto amata dal pubblico in particolar modo per la sua schiettezza, ieri sera si è ritrovata a cena con un ex gieffino e ne hanno dette davvero di tutti i colori. Si tratta nello specifico di Giucas Casella, suo amico di vecchia data con cui ha condiviso il tavolo di un ristorante romano. I due si sono abbandonati a diversi siparietti comici, tra aneddoti e scherzi reciproci. I video della serata sono stati poi condivisi da Tina sul suo profilo Instagram ufficiale, scatenando numerosi commenti da parte dei follower che, in pochissimo tempo, si sono appassionati alla coppia diventandone veri e propri fan.

Cipollari ha pubblicato dapprima una storia dove la si vede ridere e scherzare con Giucas, mentre reggono un bicchiere di vino. I due hanno voluto fare un brindisi e Tina ha esordito dicendo:

Siamo qui io ed il mio carissimo amico Giucas e volevamo fare un brindisi…

Casella l’ha immediatamente corretta, specificando:

Più di un amico…

Questo ha scatenato le risate imbarazzate dell’opinionista di Uomini e Donne che, ironicamente, si è rivolta a Giucas apostrofandolo:

Ex fidanzato!

Tina ha poi continuato dicendo:

Volevamo fare un brindisi a questa nostra amicizia che dura da più di vent’anni.

E lui, nuovamente, ha ribadito:

Ancora con quest’amicizia? Più che amicizia.

Giucas ha poi invitato l’amica a non vergognarsi, dicendo che tutti dovevano sapere e ha “minacciato” di pubblicare il video. Peccato che Tina l’abbia preceduto! Non è tuttavia finita qui. L’ex tronista di Uomini e Donne, adesso opinionista, ha difatti pubblicato ancora un altro video della serata, non come stories ma addirittura come post. Questa volta i due si vedono con un bicchiere di champagne e, nuovamente, brindano alla salute dei loro follower. Ancora una volta Casella ha messo in imbarazzo Tina, ricordandole nello specifico un aneddoto abbastanza “piccante” con protagonista proprio lei.

Questo quanto detto da Giucas che ha scatenato l’imbarazzo di Tina:

Ti ricordi quando quella volta alle Maldive sei uscita dall’acqua tutta nuda?

Immediatamente lei ha smentito:

Ma non ero io! Io questo episodio di me nuda non me lo ricordo.

Casella ha tuttavia insistito:

Eh me lo ricordo io, ti faccio vedere il filmato poi!

Chissà se questo filmato esista davvero oppure se Giucas voleva soltanto provocarla un po’! Sicuramente i due hanno conquistato il web.