Uomini e Donne: Tina voce del web su Beatriz, ma De Filippi tuona

Beatriz a Uomini e Donne non convince, ancora una volta. Brando, però, sembra molto preso da lei, tanto che nella loro nuova esterna non riesce a trattenere le lacrime, commuovendosi ascoltando la sua lettera. Tina Cipollari espone il pensiero che ha la maggior parte dei telespettatori. Nel tempo, la corteggiatrice non è riuscita a far cambiare idea al pubblico. Ma di certo il suo obiettivo non sarà questo, bensì quello di conquistare Brando. E sembra che ci stia riuscendo.

Molti sono pronti a scommettere che il tronista alla fine sceglierà lei, anche se con Raffaella si sta lasciando andare parecchio. Tina pare fare il tifo per lei. La cosa certa è che la Cipollari non riesce a proprio a fidarsi di Beatriz: “Io a lei non riesco a crederle, c’è qualcosa che non mi quadra, è qualcosa che sento io. Non mi convinci”. La corteggiatrice ride imbarazzata e poi si rivolge a Brando, chiedendogli di non farsi influenzare da ciò che dice Tina.

Inoltre, Betriz trova che queste opinioni della Cipollari a UeD siano irrispettose, in quanto non la conosce nel privato. Eppure c’è da dire che Tina non sta dando il meglio di sé, anzi. L’opinionista con lei è molto tranquilla e non esagera mai. Semplicemente dice la sua, visto che il suo ruolo nello studio, fino a prova contraria, è proprio questo.

“Non sei mai stata lineare, io di te non mi fiderei”, afferma Tina convinta. Questo è il pensiero che più si legge sul web riguardante Beatriz. Infatti, i telespettatori – non tutti, perché ci sono anche i suoi fan – fanno notare che la corteggiatrice sembra cambiare ogni volta personalità.

Intanto, le nuove anticipazioni segnalano che nella registrazione di ieri c’è stata una fortissima lite tra Beatriz e Tina. Quanto accaduto, ha portato la corteggiatrice a svelare un fatto del suo passato, che Maria De Filippi ha promesso di non mandare in onda questa scena.

Brando va avanti con la sua conoscenza con Raffaella e sembra che insieme stiano facendo dei passi in avanti. A un certo punto, interviene Maria De Filippi per prendere le difese di Beatriz. La conduttrice, dopo aver mandato in onda l’esterna di Brando e Raffaella, chiede a Tina cosa pensa della reazione della corteggiatrice. Beatriz appare angosciata e con l’umore a terra, ma la Cipollari ancora crede che cambi l’espressione come più le conviene. De Filippi, però, non è d’accordo:

“No, Tina no. Le è cambiata l’espressione mentre vedeva l’esterna. Non sto cercando di convincere Tina, ma sto cercando di far capire che non sei finta. Ha fatto vedere tante sfaccettature, come tutti. Non si è coltivata l’accoglienza da parte del pubblico dello studio. E questo non vuol dire che sei finta, ma che sei fatta così. Voglio dire che una persona con un carattere importante non è una persona falsa! Lei è condizionata che non prende ed esce, ma resta seduta”

Il discorso di Maria riceve applausi dai fan di Beatriz, ma sono tantissimi i telespettatori che non apprezzano. Questa volta, il pubblico è schierato con Tina, che si ribella di fronte all’insistenza della conduttrice. “Posso avere un mio pensiero?!”, chiede la Cipollari. E anche in questo caso il web è d’accordo con lei.

Uomini e Donne, Ida vs Alessandro: lei ormai pensa solo a Mario

La puntata inizia con Alessandro Vicinanza, che porta avanti la sua discussione con Ida Platano e Gianni Sperti. Il cavaliere è furioso con l’opinionista, in quanto è convinto che lo voglia mettere in brutta luce. Maria De Filippi, però, gli consiglia di chiedersi come mai si sia infausto così tanto quando Gianni ha fatto notare che è imbarazzante sentire parlare prima di lui e Roberta Di Padua e poi di Ida.

Inizia un battibecco tra la Platano e Alessandro, durante il quale si rinfacciano a vicenda ciò che è accaduto prima della rottura definitiva. In particolare, Vicinanza tuona:

“Lei stava in vacanza sapeva che avevo dei problemi con il mio cane, che non stava bene. Non ho figli, quando torno a casa ci sono loro che sono la mia vita. Lei mi ha riso in faccia. Mi chiamava e mi cantava la canzone nostra per l’anniversario”

Dopo di che, Alessandro si scaglia contro Gianni, ribadendo che ce l’ha con lui. Sperti, però, è consapevole che molti telespettatori spesso non sono d’accordo con i suoi pensieri e così fa notare al cavaliere che con ciò che dice su di lui non influenzerà il pubblico:

“La gente non è stupida, può essere d’accordo con quello che dico, ma molte volte non lo è. La gente non si fa influenzare da me”

Alla fine, Ida ferma la discussione credendo che sia il caso di metterci un punto. Dopo di che, chiede di poter ballare con Mario, con il quale durante la registrazione di ieri ha dovuto affrontare alcuni ostacoli. Successivamente, Maria manda in onda la clip che mostra l’esterna che Ida ha vissuto con Ernesto. La tronista appare a suo agio anche con lui. Ma sembra che la scintilla sia scattata con Mario.