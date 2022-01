Verissimo, Silvia Toffanin: il vestito in raso è una chicca, marca e prezzo

Silvio Toffanin si conferma un esempio di classe ed eleganza. Nel corso della puntata di Verissimo in onda sabato 22 gennaio, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha indossato un vestito in raso di seta diamantato color vinaccia. Una vera e propria chicca in stile chemisier: un abito lungo con una fascia morbida a far da cintura. La conduttrice, in questo caso, si è affidata al brand Forte Forte. E se qualcuno volesse acquistare il capo quanto dovrebbe spendere? Si tratta di un abito alla portata di tutti? Naturalmente no. Per comprare la ‘chicca’ bisogna sborsare 695 euro anche se in questo momento il vestito è in sconto. Se lo si vuole opzionare sul sito online dell’atelier la cifra scende a 486,50 euro.

Qualche puntata fa la timoniera di Verissimo ha colpito i suoi telespettatori con un altro outfit stellare. Nella puntata in onda il 9 gennaio 2022 ha sfoderato dei capi targati Armani. Più precisamente indossò una giacca scollo scialle con strass all over e dei pantaloni abbinati. Anche in quel caso si è parlato di prezzi non proprio alla mano. Per la giacca bisogna mettere sul piatto 850 euro, mentre per i pantaloni la cifra da sborsare è pari a euro 790. In totale, per avere entrambi gli indumenti bisogna avere con sé 1.640 euro, non proprio noccioline.

Sempre restando sul fronte outfit ‘esosi’ e presentatrici Mediaset, a colpire di recente è stata anche Maria De Filippi. Nella puntata di Amici trasmessa domenica 23 gennaio, la moglie di Maurizio Costanzo si è presentata in studio con uno stile western, vestendo dei pantaloni e una camicetta ‘aggressivi’. I due capi sono firmati dalla casa di moda Yves Saint Lauren e hanno un costo esorbitante. La camicia la si può avere per 750 euro mentre i pantaloni sono venduti a 2.990 euro. Tradotto, per acquistare entrambi i capi ci si deve munire di 3.740 euro.

Altra curiosità riguardante Maria è che l’outfit western non è la prima volta che lo ha indossato in tv: i medesimi abiti li aveva messi anche nel corso di una puntata di Tu si que vales.