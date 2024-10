Verissimo, Siffredi tutta una valle di lacrime: le scuse di Toffanin

Oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti in studio c’è stato anche Rocco Siffredi. L’attore di film per adulti ha raccontato come il suo lavoro gli abbia creato diversi rimorsi nei confronti della sua famiglia anche a causa dei pregiudizi delle persone. Proprio nel parlare del suo legame con la moglie Rosza Tassi e con i suoi figli, l’ospite si è più volte commosso fino alle lacrime tanto da portare la conduttrice a scusarsi una volta terminata l’intervista. Scopriamo meglio che cosa è accaduto durante la loro chiacchierata in studio.

Le lacrime di Rocco Siffredi a Verissimo

Oggi pomeriggio, domenica 6 ottobre, come di consueto è andata in onda una nuova puntata del talk show di Canale 5 Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin di oggi c’è stato anche l’attore di film per adulti Rocco Siffredi. Proprio sul suo lavoro si è incentrata gran parte della sua intervista con la conduttrice. Nello specifico Siffredi ha spiegato come questo gli abbia causato alcuni rimorsi nei confronti della sua famiglia. In particolare ha rivelato come più volte si sia posto il problema che per sua moglie Rosza il suo lavoro potesse essere fonte di dispiaceri o potesse non renderla contenta. Ha anche sottolineato come la società abbia ancora dei pregiudizi nei confronti di chi svolge determinati mestieri.

Rocco è scoppiato più volte in lacrime, commuovendosi nel parlare della sua famiglia e di come una sua scelta di vita avrebbe potuto influenzare anche loro. In particolare ha evidenziato come per lui sia stato difficile essere da un lato Siffredi, l’attore di film per adulti, e dall’altro Rocco, il marito e padre di famiglia. L’attore ha anche ammesso come questi pensieri relativi al proprio lavoro siano aumentati in seguito all’uscita della serie televisiva sulla sua storia.

Poco dopo è stata chiamata in studio anche sua moglie Rosza Tassi. Insieme hanno parlato a Silvia della loro storia d’amore che va avanti già da trent’anni. A fine intervista la conduttrice ha salutato i suoi ospiti scusandosi con Rocco per averlo fatto piangere tutto il tempo. La colpa, tuttavia, non è stata sua!