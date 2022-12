Verissimo ripropone Belen Rodriguez: account travolto dalle critiche

Per questo sabato 31 dicembre 2022 Verissimo fa rivivere ai telespettatori il momento dedicato a Belen Rodriguez. Andrà, infatti, in onda l’intervista che la conduttrice de Le Iene ha rilasciato lo scorso ottobre. Dunque, è chiaro che si tratti di una replica. Nel corso degli appuntamenti del programma di Silvia Toffanin in onda nel periodo festivo, vengono trasmesse le repliche delle puntate che sono già andate in onda. A dare l’anticipazione ci ha pensato in queste ore la stessa trasmissione, attraverso il seguitissimo account di Instagram.

E fin qui tutto nella norma. Peccato che molti utenti sul social network non abbiano compreso bene le parole condivise dal programma per annunciare l’intervista di Belen dello scorso ottobre in replica. Infatti, è scoppiato il caos sotto il post in questione. Tra i vari commenti è possibile leggere quelli dei telespettatori che non riescono a immaginare quali novità potrebbe raccontare la Rodriguez a distanza di qualche mese dalla sua ultima ospitata. C’è chi si lamenta, lanciando critiche e accuse nei confronti della conduttrice argentina.

“Sabato rivivremo a Verissimo, alle 16.30 su Canale 5, la storia della meravigliosa Belen Rodriguez. Non mancate!”, questa la didascalia del post su Instagram con cui il programma di Silvia Toffanin dà l’anticipazione. La parola “rivivremo” fa chiaramente intendere che si tratta di una replica. Eppure, probabilmente per disattenzione, molti utenti non hanno compreso il messaggio e si sono scagliati contro il programma.

“Vi prego basta non ci posso credere”, “Alla settecentesima intervista che avrà in più da dire?”, “Sempre lei, non la sopporto più” e ancora “Ma basta, l’avete adottata?!”. Questi sono solo alcuni dei commenti condivisi dagli utenti che non hanno ben capito che Verissimo propone una puntata in replica questa settimana.

“Ma se non va a queste trasmissioni non se la ca*a più nessuno”, scrive ancora qualcuno. Affermazione che non corrisponde esattamente alla realtà, visto che Belen è impegnata in vari progetti ed è il volto, insieme a Teo Mammucari, della nuova edizione de Le Iene e continuerà a esserlo anche nei prossimi mesi.

C’è, ovviamente, anche chi sta cercando di aprire gli occhi di questi utenti che hanno scatenato il caos contro il programma della Toffanin. “È una replica. Riuscite a capirlo o vi servono i sottotitoli?”, scrive un utente, precedenti e seguito da altri. Nonostante questo, gli spettatori continuano a condividere il loro disappunto, mentre altri si dicono felici di rivedere di nuovo la Rodriguez raccontarsi di fronte alle telecamere nel salotto di Silvia Toffanin.