Ennesima intervista a Verissimo per Belen Rodriguez che, innanzi a Silvia Toffanin, ha fatto il punto sulla sua situazione sentimentale e professionale. Dal punto di vista lavorativo continua a essere testimonial di diversi brand, oltre a non smettere di fare televisione: è protagonista della stagione in corso di Tu si que vales e a breve sarà di nuovo al timone de Le Iene. Sul versante amoroso tutto procede a gonfie vele con Stefano De Martino. Insomma, al momento pare che ogni tassello nella vita della showgirl è andato al posto giusto. E infatti ‘Belu’ dice di essere particolarmente “felice e serena”.

“Ho imparato ad amarmi di più e questo mi fa funzionare meglio. Prima ero meno sicura e meno in forma, con più incertezze”, ha confidato. “Wow, come parli con saggezza. Ti vedo più donna”, la chiosa della Toffanin. “Anche io invecchio”, la battura della sudamericana. Spazio poi ad una clip struggente che ha ripercorso i momenti salienti della vita della modella. Termitano il filmato, ecco spuntare una lacrimuccia a cui hanno fatto seguito dei ringraziamenti speciali per la timoniera di Verissimo:

“Grazie per avermi sempre raccontata con rispetto, è un onore venire da te perché porti rispetto alle altre donne. Sei molto rispettosa anche nei momenti di sofferenza. Qui ci si sente a casa”.

Spazio poi all’infanzia in Argentina e all’arrivo in Italia. Ed è proprio nel Bel Paese che è riuscita a spiccare il volo. Quindi il rapporto stretto con la famiglia e la madre, con la quale in passato, come in ogni rapporto mamma-figlia, non sono mancate tensioni. Però, mai uno strappo definitivo e infatti oggi vanno d’amore e d’accordo. “Mi sono anche fatta aiutare dalla psicoanalisi, a me ha fatto bene”, ha chiosato.

Belen a Verissimo su Stefano De Martino: “Siamo ancora sposati”

Capitolo Stefano De Martino, conosciuto nel 2012. “Sì, là è successo il patatrac”, ha detto ridendo. Poi ha fatto chiarezza sul suo matrimonio; lei e il campano sono ancora marito e moglie per via di una surreale vicenda legata alla burocrazia che avrebbe dovuto condurre al divorzio: “Siamo ancora sposati. Abbiamo chiesto il divorzio ma poi siamo tornati insieme. Ci siamo rilasciati, abbiamo chiesto un’altra volta il divorzio. Il giudice ci ha detto: ‘Aspettate un attimo’. Poi siamo tornati assieme e la richiesta di divorzio è decaduta. Quindi siamo ancora marito e moglie”.

“La prima volta non è andata – ha aggiunto -, dopo la seconda volta che ci siamo lasciati per lui non è stato facile perché io ho avuto una figlia da un’altra persona (Antonino Spinalbese, ndr). Lui però ha accettato il tutto. E solo per aver accettato ciò, per me lui ha vinto. Lo stimo molto. Con molta cautela abbiamo ricominciato a frequentarci fuori casa. Per un po’ lo abbiamo tenuto nascosto e poi ci hanno scoperto”.

E ancora: “Siamo riusciti a stare separati per poco tempo alla fine della fiera. Tante volte mi sono pronunciata con buoni propositi. Ce la viviamo con più riservatezza e maturità, abbiamo più consapevolezza. Ho ora un’ulteriore conferma di amarlo davvero tanto. Se ci siamo riscelti, vuol dire che c’è tanta sostanza”.

Le cause della rottura

Belen ha poi lasciato intendere che uno dei problemi iniziali avuti con De Martino è stata la sua indipendenza economica e il fatto che lei guadagnava di più. “Avevo più introiti e questa cosa può mettere in difficoltà qualcun altro”, ha sottolineato la showgirl. “Ora ha trovato la sua strada e tutto va molto meglio. Non è più il principe consorte”, ha chiodato la Rodriguez.

Antonino Spinalbese non nominato da Belen: totale silenzio sul tema

Non è invece stato toccato in alcun modo il tasto Antonino Spinalbese. La Toffanin si è ben guardata dal tirare fuori l’argomento e Belen non ha fatto nessun cenno all’ex compagno, oggi protagonista al Grande Fratello Vip 7. Evidentemente la compagna di Pier Silvio Berlusconi e la showgirl si sono accordate anticipatamente per non entrare nel tema.