Verissimo, puntata tutto un pianto: dagli ospiti a Silvia Toffanin

Oggi è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Quasi tutte le interviste della giornata sono state caratterizzate dalle lacrime. Molti ospiti, difatti, sono scoppiati in lacrime nel ricordare dei momenti della propria vita, in particolare parlando di cari scomparsi o vicende dolorose. Perfino la conduttrice si è commossa durante una delle interviste. Insomma la puntata di oggi è stata tutta una valle di lacrime! Scopriamo meglio che cosa è successo.

La puntata di oggi, domenica 13 ottobre, di Verissimo è stata caratterizzata dalle lacrime. Numerosi degli ospiti invitati in studio da Silvia Toffanin si sono difatti visibilmente commossi nel ricordare alcuni avvenimenti della loro vita. Tra questi ci sono state la conduttrice di Forum Barbara Palombelli e sua figlia Serena Rutelli. Quest’ultima ha parlato della sua adozione sottolineando come i suoi veri genitori siano quelli adottivi e non quelli biologici. Ha raccontato anche la sua infanzia difficile, portando Silvia Toffanin a commuoversi in maniera evidente. Gli occhi della conduttrice sono difatti diventati lucidi per qualche istante!

Poco dopo lo studio di Verissimo ha ospitato le due sorelle Silvia e Giulia Provvedi. Anche la loro intervista è stata caratterizzata dalle lacrime! Le due hanno difatti ricordato il momento della morte del padre e la successiva malattia della madre. Nel parlare di un periodo così doloroso della loro vita si sono visibilmente commosse. Non è tuttavia finita qui. Nel corso della loro chiacchierata con Toffanin, difatti, Silvia ha spiegato come sia stata costretta a crescere sua figlia da sola a causa della lontananza del padre. Anche in quest’occasione le due sorelle sono scoppiate in lacrime con tanto di fazzolettini per asciugarsele!

Altra intervista, altro pianto. Poco dopo è difatti toccata all’attore e sceneggiatore Fabio Troiano e alla conduttrice ed attrice Eleonora Pedron. Quest’ultima ha parlato della morte di suo padre e di sua sorella Nives. Lui, invece, si è commosso nel sentire un messaggio da parte dei suoi genitori. I due hanno poi raccontato a Silvia Toffanin come è avvenuto il loro primo incontro. Galeotto fu un treno! Anche il cantante Sal Da Vinci, prima di loro, si è commosso nel ricordare suo padre scomparso.