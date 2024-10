Al Bano, reunion a Sanremo con Romina: tutta la verità a Verissimo

Oggi è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di questa giornata c’è stato anche il cantante Albano Carrisi, il quale ha presentato il suo nipotino Axel Lupo in compagnia di sua figlia Romina Carrisi. Nel corso dell’intervista l’artista ha anche voluto fare chiarezza in merito alle voci su una sua presunta reunion con Romina Power al prossimo Festival di Sanremo. Scopriamo meglio che cosa ha detto a riguardo.

Come di consueto oggi pomeriggio, 13 ottobre, è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di questa domenica ci sono stati anche il cantante Albano Carrisi e sua figlia Romina Carrisi. I due hanno presentato per la prima volta allo studio il piccolo Axel Lupo, nipotino dell’artista. E’ stato proprio quest’ultimo il vero protagonista dell’ospitata. Il bambino ha difatti conquistato tutti, dalla conduttrice allo studio! Silvia Toffanin ha poi colto l’occasione per domandare al suo ospite se sarà davvero presente a Sanremo insieme a Romina Power così come si vocifera.

Da tempo, difatti, si sono diffusi alcuni rumor circa la possibile reunion del duo il prossimo febbraio in occasione del Festival di Sanremo. Al Bano ha voluto quindi fare chiarezza una volta per tutte a riguardo, smentendo tutte le voci sul suo ritorno alla kermesse canora insieme all’ex moglie e partner musicale Romina Power.

Questo quanto risposto dal cantante alla conduttrice di Verissimo:

Questa è una grande balla! Chi ve l’ha detta?

Le parole di Carrisi hanno fatto ridere sia sua figlia che Silvia Toffanin. Poco dopo Al Bano ha risposto alla domanda della conduttrice in merito alla sua volontà di tornare comunque al Festival. A quel punto il cantante ha spiegato di avere il sogno di prendere nuovamente parte alla competizione canora ma da solo e di voler lasciare il segno. Possibile quindi che lo rivedremo il prossimo anno ma senza Romina? Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale da parte di Carlo Conti in merito ai cantanti in gara il prossimo febbraio.