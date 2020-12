Verissimo, puntata difficile per Silvia Toffanin: cosa è successo

Lacrime a non finire e tanta commozione per la compagna di Pier Silvio Berlusconi

La puntata di Verissimo di sabato 5 dicembre 2020 non è stata facile per Silvia Toffanin. La conduttrice ha intervistato diversi personaggi famosi e tra un aneddoto e un retroscena non è proprio riuscita a trattenere le lacrime. Davanti ad ogni Vip la giornalista ha provato grande commozione tanto da coprirsi frequentemente il volto con le mani. Lacrime che sembrano ricondurre ad un unico avvenimento, recente e piuttosto doloroso: la scomparsa di Gemma, la madre della Toffanin, avvenuta qualche settimana fa in seguito ad una brutta malattia.

Nell’ultima puntata di Verissimo Silvia Toffanin ha così pianto davanti alla storia di Marco Carta. L’ex cantante di Amici ha perso i genitori da bambino e qualche tempo fa anche la nonna che l’ha cresciuto. Un racconto assai toccante, che ha stravolto la Toffanin, ancora sofferente – com’è giusto che sia – per la scomparsa della madre.

Subito dopo Silvia Toffanin si è commossa durante il confronto con Gerry Scotti, reduce dalla battaglia contro il Covid-19. La conduttrice Mediaset non è rimasta impassibile neppure davanti alle dichiarazioni di Iva Zanicchi che, a causa del virus, ha perso l’adorato fratello Antonio.

Da brava presentatrice Silvia Toffanin è diventata parte attiva delle confessioni dei suoi ospiti, creando così un contatto profondo, assai umano. Un atteggiamento che al pubblico è piaciuto molto. Su Twitter i commenti positivi e gli elogi nei confronti della Toffanin si sono sprecati.

“Certo che qua, sabato dopo sabato, tra mamme, fratelli, morti in generale…povera Silvia, la fanno sempre piangere. Non deve essere per niente facile sentire tutte queste storie tristi”, ha osservato un fan su Twitter.

Ottimi ascolti tv per Verissimo

Nonostante le lacrime e le emozioni, Silvia Toffanin è molto seguita con il suo Verissimo. Da anni, ormai, è il programma tv più visto del sabato pomeriggio. Ogni settimana appassiona ben tre milioni di telespettatori, curiosi si sapere di più di personaggi della televisione, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale.

Molti apprezzano il modo di Silvia Toffanin di intervistare: garbato, elegante e mai sopra le righe. Uno stile che ha conquistato gli italiani tanto che in molti sperano di vedere l’ex Letterina in altre trasmissioni Mediaset. Per il momento, però, Silvia ha scelto di concentrarsi solo ed esclusivamente su Verissimo.