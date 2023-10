Verissimo, Pettinelli: “Io e Zerbi? Eravamo amici, tutta la verità”

Subito dopo la fine di Amici, Anna Pettinelli è uscita dal ruolo di insegnante per concedere un’intervista a Silvia Toffanin. Difatti, oggi domenica 29 ottobre, la prof è stata una degli ospiti di Verissimo. In collegamento dallo studio del talent show, la speaker radiofonica ha parlato a lungo della sua carriera, del suo nuovo fidanzato e della sua avventura del programma di Maria De Filippi. Dopo un anno di pausa, per la sua immensa gioia, Anna è tornata a sedersi dietro la cattedra di Amici. E, con il suo ritorno, sono tornati anche gli scontri con Rudy Zerbi.

Com’è noto, tra i due colleghi non scorre buon sangue. La scorsa settimana, sempre a Verissimo, Zerbi aveva parlato del suo rapporto con Anna. Il volto di ‘Tu si que vales” aveva raccontato di una relazione ai minimi storici, ridotta a uno scambio di saluti e, al massimo, ad un caffè insieme dietro le quinte. Ebbene, anche questa volta, Silvia Toffanin ha voluto indagare sul rapporto tra i due. La conduttrice ha nuovamente chiesto alla Pettinelli cosa pensasse del collega e la risposta ricevuta l’ha lasciata alquanto basita.

La donna ha infatti rivelato dei dettagli inediti, che hanno lasciato tutti di stucco. A quanto pare, la relazione tra lei e Zerbi non è sempre stata travagliata, anzi. Diversi anni fa, i due erano amici, tanto che avrebbero trascorso persino delle vacanze insieme. Ecco le parole della Pettinelli riportate da Novella2000:

Io e Rudy ci conosciamo da veramente tantissimo tempo e per un certo periodo siamo stati amici. Ci siamo visti anche per delle vacanze. Ti parlo dei primi anni ’90. Questo non te l’ha raccontato? Te lo racconto io. Non eravamo soli eh, eravamo con i nostri rispettivi compagni, però c’era un’amicizia. Poi ci siamo ritrovati ad Amici. Stavamo benissimo insieme, è diventato antipatico qui. Probabilmente è cambiato, io ero già così all’epoca, lui un po’ è cambiato.

Insomma, dei retroscena di cui nessuno era a conoscenza e che lo stesso Rudy Zerbi non aveva mai rivelato. Inoltre, Anna ha anche smentito il collega, affermando che i due non si sono mai fermati a prendere un caffè nel corso di questi ultimi anni. A questo punto, chissà cosa sarà successo per portare a un cambiamento così drastico nella loro relazione. In tutto ciò, Silvia Toffanin ha promesso di voler chiedere presto anche a Zerbi maggiori informazioni su queste rivelazioni. Non resta che attendere per scoprire la versione del professore di Amici.