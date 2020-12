Verissimo non si ferma per Natale ma cambia orario il 26 dicembre

Silvia Toffanin non va in ferie come di consueto: il suo programma tv continuerà a far compagnia agli italiani

Verissimo andrà in onda anche durante le festività natalizie. Ad annunciarlo la padrona di casa Silvia Toffanin alla fine della puntata in onda su Canale 5 sabato 19 dicembre. Rispetto al passato la trasmissione verrà trasmessa regolarmente pure durante la settimana del Natale. Una decisione molto probabilmente presa per far compagnia ai tanti telespettatori in un periodo non facile, dove tutti saranno costretti a restare a casa per evitare la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Verissimo tornerà così in onda sabato 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano. Unica novità il cambio d’orario: si partirà alle 15 e non alle 16 come di consueto. Silvia Toffanin ha svelato i nomi dei primi ospiti, tutti personaggi molto amati dai telespettatori. Ovvero: Maria De Filippi, Vanessa Incontrada, Me contro Te. Nei prossimi giorni verranno svelati gli altri nomi che allieteranno la prossima puntata della trasmissione.

Verissimo resta uno dei format più visti e apprezzati in tv, complice il garbo e l’eleganza di Silvia Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è al timone dello show dal 2004 e ha saputo conquistare tutti con la sua umiltà e dolcezza. E soprattutto la sua capacità d’ascolto: Silvia è sempre dalla parte dei suoi ospiti e sente con interesse ogni confidenza e aneddoto.

Ogni puntata di Verissimo è seguita da ben tre milioni di telespettatori con punte del 21% di share. Numeri importanti con i quali Silvia Toffanin batte puntualmente Rai Uno e Italia Sì di Marco Liorni. Per amore del format l’ex Letterina di Passaparola ha rifiutato altre proposte in televisione.

Silvia Toffanin ha deciso di concentrarsi solo ed esclusivamente su Verissimo, che ha plasmato a sua immagine e somiglianza. Oggi infatti il programma è molto diverso dagli inizi, quando era condotto da Cristina Parodi. Silvia è così ligia al dovere che ha registrato una puntata di Verissimo pure il giorno dopo la scomparsa della madre.

Un sacrificio enorme per la Toffanin che ha voluto però omaggiare in questo modo la madre, malata da tempo, che era da sempre una grande fan di Verissimo.