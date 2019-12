Ilaria D’Amico a Verissimo: le domande sul matrimonio che imbarazzano Silvia Toffanin

Prima volta a Verissimo per Ilaria D’Amico. La giornalista sportiva si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al programma Mediaset. La conduttrice ha parlato parecchio della sua infanzia, della sua adolescenza e della sua vita da mamma ma soprattutto della sua chiacchierata storia d’amore con Gianluigi Buffon, che va avanti ormai da sei anni. Affrontando l’argomento “matrimonio” la D’Amico ha messo in imbarazzo Silvia Toffanin che, com’è risaputo, non è ancora convolata a nozze con il compagno storico Pier Silvio Berlusconi, dal quale ha avuto i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Silvia Toffanin fa domande sul matrimonio, Ilaria D’Amico ruba la scena

“Matrimonio? Gigi me l’ha già chiesto tante volte in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così”, ha dichiarato Ilaria D’Amico a Verissimo. La 46enne ha poi rubato la scena alla conduttrice di Verissimo: “Tu come immagineresti la proposta di matrimonio? Non solo la mia ma anche la tua…”, ha domandato la D’Amico. Silvia Toffanin è andata avanti ignorando le parole relative alla sua situazione sentimentale: “La tua proposta di matrimonio la immagino in un campo di calcio, solo voi due, con una musica pazzesca e lui che si inginocchia…”. “Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino. E poi lui dovrebbe chiedere la mia mano a mia madre”, ha invece replicato Ilaria. Infine non è mancato un altro riferimento al compagno della Toffanin: “Pier Silvio hai preso appunti?”. Silvia ha replicato ridacchiando: “Ah furbetta…”.

Perché Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sono ancora sposati

Insieme dal 2002 Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non hanno mai pensato al matrimonio. “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa perché non vorrei mai che la persona che mi sta al fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve, ma non lo vuole. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”, ha detto tempo fa la conduttrice di Verissimo. I due hanno allargato la famiglia prima nel 2010 con Lorenzo Mattia e poi nel 2015 con Sofia Valentina. Berlusconi ha pure una figlia più grande, Lucrezia Vittoria, nata da una precedente relazione e che di recente si è sposata.