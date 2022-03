Verissimo, Nina Moric taglia i ponti con Corona: “Per mio benessere”

Nina Moric è tra gli ospiti di Verissimo di questo weekend. Le anticipazioni sulla sua intervista hanno rivelato anche l’appuntamento preciso con la modella: sarà presente nella puntata di sabato 26 marzo 2022. Silvia Toffanin ha affrontato con lei diversi temi e aspetti della sua vita e ovviamente non poteva mancare il tasto Fabrizio Corona. Nei mesi scorsi si è vociferato di un riavvicinamento tra i due, non sentimentale però, o almeno non si era parlato di questo. In particolare alcune indiscrezioni li volevano di nuovo sotto lo stesso tetto.

Corona e Nina Moric erano tornati a vivere insieme per amore del figlio Carlos Maria, ma pare che qualcosa sia andato storto dopo. Alla Toffanin infatti Nina Moric ha rivelato di aver interrotto i rapporti con Fabrizio Corona. Quando la conduttrice di Verissimo le ha chiesto in che rapporti sono oggi, lei ha risposto così: “Non ci sono. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine”.

Forse vivendo di nuovo insieme si erano riaccese speranze di un ritorno di fiamma? Solo ipotesi al momento, magari Nina aggiungerà altro nell’intervista di domani a Verissimo. L’anteprima non aggiunge altro su Corona, ma tanto altro sì. Nina Moric non ha nascosto la delusione per il figlio Carlos Maria, che avrebbe abbandonato gli studi e di questo lei è molto dispiaciuta. “Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita”, ha aggiunto.

A novembre inoltre si era parlato di un nuovo amore per lei, ma oggi Nina Moric è single: a Verissimo ha svelato di non avere nessun uomo al suo fianco al momento. Anzi, ha aggiunto che forse non è più in grado di essere la compagna di qualcuno: “Ormai mi sono svuotata, sono diventata cinica”. Pensa di poter essere persino un danno per gli uomini che si avvicinano a lei e non è più disposta a scendere a compromessi pur di non stare sola.

Cosa fa oggi Nina Moric? Sempre a Verissimo ha raccontato di essere in una fase transitoria della sua vita. Sta tornando a vivere in Croazia perché sua mamma non sta bene, soffre di demenza senile e lei vuole starle vicino. Sente inoltre di essere alla ricerca di un equilibrio nella sua vita.