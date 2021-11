Nina Moric ha ritrovato l’amore: la modella allo scoperto con il chirurgo

Nina Moric, a quanto pare, ha un nuovo amore. La modella di origine croata ha mostrato ai suoi followers di Instagram di essere in teneri atteggiamenti con un volto non troppo sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Ecco tutto quello che si sa per ora del nuovo flirt della Moric, che l’anno scorso ha frequentato un uomo di vent’anni più giovane di lei.

Le storie Instagram di Nina Moric non lasciano spazio a dubbi: l’ex moglie di Fabrizio Corona e madre del 19enne Carlos Maria sta frequentando qualcuno. Nei video e nelle foto condivise dalla 45enne si vedono paesaggi mozzafiato riconducibili ai sentieri boschivi che si trovano nella zona del vulcano Etna, nel catanese. Qui la Moric avrebbe passeggiato in compagnia del suo presunto nuovo amore. La modella ha ripostato altre storie pubblicate proprio da lui. Il nome dell’uomo è Carlo Galatà. Con lui avrebbe trascorso la festività di Ognissanti. Le storie successive vedono i due abbracciati con il paesaggio sullo sfondo. Galatà ha anche condiviso uno scatto in bianco e nero in cui si vede lui che bacia sulla testa la Moric.

Secondo le immagini condivise da Nina, lei e Carlo avrebbero raggiunto nel tardo pomeriggio le zone vicine alla sommità del vulcano siciliano a bordo di una Jeep. Dopo l’escursione i due hanno cenato in noto ristorante sushi di Nicolosi, cittadina alle pendici dell’Etna.

Nina Moric, chi è il suo nuovo amore

È il momento di scoprire chi è e cosa fa nella vita l’uomo che ha fatto breccia nel cuore della Moric. Carlo Galatà, come riporta la sua bio di Instagram, è un affermato chirurgo plastico ed esperto di estetica. Il dottore ha un suo studio presso una nota clinica estetica catanese e lavora anche a Barcellona, in Spagna. Galatà, 36 anni, appassionato di fitness sempre a fianco della sua amata cagnolina Cuba, bazzica gli ambienti frequentati dai vip da un po’ di tempo. Sul suo profilo, ad esempio, si vede che ha festeggiato il suo compleanno quest’estate con Valeria Marini e Giovanni Ciacci.

Non è la prima volta che la Moric appare in compagnia del chirurgo. Risalgono a 4 settimane fa delle storie in cui Galatà è insieme a lei nello stesso ristorante di Nicolosi. Dopo due settimane i due hanno mostrato di essere insieme anche a Milano senza ancora dare segnali che potessero suggerire di essere una coppia. Tuttavia una frase pronunciata dalla Moric ripresa nei video fa riflettere: “Si torna sempre dove si è stati bene”.

Solo un mese fa Nina Moric è tornata a convivere con l’ex marito Fabrizio Corona per il bene del loro figlio adolescente. Corona non aveva né confermato né smentito che la convivenza fosse sinonimo di ritrovata passione tra i due.