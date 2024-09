Verissimo, Lorenzo Riccardi strega: un particolare colpisce tutti

Intervista zuccherosa a Verissimo, protagonisti Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne 5 anni fa. Da allora non si sono più lasciati. Hanno messo su famiglia nel 2022, accogliendo la figlia Maria Vittoria. A Silvia Toffanin hanno spiegato che si sposeranno a breve. Più precisamente il matrimonio è stato fissato per il 30 novembre. Il “sì” lo pronunceranno a Nola (Napoli), nonostante né l’ex tronista né l’ex corteggiatrice di UeD provengano da quel luogo. Gli invitati, tra amici e parenti, saranno circa 150 persone.

“Io devo ancora realizzare quel che sta succedendo. Abbiamo scelto location e la chiesa, lei anche già l’abito, io no, sono in alto mare”, ha dichiarato Riccardi che ha poi rivelato che le nozze si terranno a Nola: “Lei è Latina, io di Milano. Perché Napoli? Dopo aver visto la location abbiamo detto: “Noi ci vogliamo sposare qua, basta”“. “Dopo il matrimonio vogliamo un altro figlio”, ha spiegato la Dionigi. Si è di nuovo inserito Lorenzo con parole di profonda stima per la futura moglie: “In cinque anni lei mi ha stravolto la vita in meglio. Voglio tutte figlie femmine, ma se arriva il maschio va bene lo stesso”.

“Io non sono una persona affettuosa purtroppo, non dimostro il mio amore con tanto contatto, è sempre stata una parte del mio carattere. Con Maria Vittoria invece è diverse… Con Lorenzo a me dispiace essere così, però…”, ha confidato Claudia. Per Lorenzo questo suo lato più ‘freddo’ non è un problema: “Io le dico: “Ma al posto di dare 10 baci a Maria Vittoria, ne dai 9 a lei e uno a me. Comunque lei dimostra il suo amore in altri modi. Lei è moglie, amica, amante. Se io ho problemi a lei racconto tutto perché è la mia ancora”.

L’intervista è stata commentata da diversi utenti sui social. Quasi hanno notato un particolare in relazione all’atteggiamento di Riccardi. Quale? “Maturato”, hanno sottolineato tanti telespettatori che hanno seguito Lorenzo da quando è sbarcato per la prima volte anni fa a UeD. In effetti è proprio così: è vero che l’ex tronista, che è sempre stato simpatico, negli ultimi anni ha dimostrato di aver conservato il suo spirito goliardico e al contempo di essersi fatto ‘uomo’, responsabile e maturo. Bravo!