Verissimo in ferie: quando torna e cosa va ora in onda al suo posto

Verissimo chiude per ferie. Sabato 28 maggio è andato in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento stagionale del programma di successo di Silvia Toffanin. Quest’ultima ci ha tenuto pubblicamente a ringraziare tutti i telespettatori che l’hanno seguita con affetto ogni settimana – circa tre milioni – e ha mostrato i volti di tutte le persone che lavorano al suo fianco dietro le quinte. La conduttrice Mediaset ha dunque dato appuntamento al prossimo settembre. La sua trasmissione è stata riconfermata per la prossima stagione televisiva. Ormai è diventata col tempo un contenitore seguito e apprezzato.

Stando alle ultime indiscrezioni Verissimo, dal prossimo autunno, tornerà anche con il suo doppio appuntamento settimanale. L’esperimento fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi ha infatti dato buoni risultati. Puntata dopo puntata Silvia Toffanin è riuscita a battere la concorrenza rappresentata da Da noi..a ruota libera, il format di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini.

Cosa andrà in onda ora al posto di Verissimo? Da sabato 4 giugno e per tutto il mese la redazione di Silvia Toffanin riproporrà le interviste più belle e coinvolgenti dell’ultima edizione. Ancora da definire, invece, il palinsesto festivo di Canale 5 di luglio e agosto anche se molto probabilmente verranno riproposti film e fiction.

Silvia Toffanin erede di Maria De Filippi?

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Pier Silvio Berlusconi abbia intenzione di portare Silvia Toffanin – non subito ma nel giro di qualche tempo – ad avere lo stesso peso specifico di Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Una visione del resto giusta visto che una grande azienda non può puntare su un solo volto, tra l’altro molto ambito dalla concorrenza.

Per Pier Silvio la Toffanin può essere l’erede di Maria e per questo ha deciso di ampliare il suo ruolo sul piccolo schermo. Per anni l’ex letterina di Passaparola è stata presente in tv solo una volta a settimana, il sabato pomeriggio con Verissimo. Dallo scorso settembre il suo impegno è stato raddoppiato: prima la puntata domenicale, poi la conduzione di Striscia la notizia e infine l’incursione nel varietà di Michelle Hunziker.

La stessa Maria De Filippi sembra d’accordo con Berlusconi: qualche anno fa ha proposto a Silvia Toffanin la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Celebrities. All’epoca la 42enne aveva preferito declinare l’invito ma ora il vento sembra decisamente cambiato…