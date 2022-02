Silvia Toffanin crolla con la mamma di Michelle Hunziker: citato anche Eros

By

La conduttrice di Verissimo, ospite a Michelle Impossible, non è riuscita a trattenere le lacrime intervistando Ineke, madre della svizzera

Silvia Toffanin è stata una delle ospiti della seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, one woman show condotto da Michelle Hunziker. La conduttrice di Verissimo, amica della svizzera, ha intervistato la madre della padrona di casa, Ineke. Come accade spesso, la 42enne si è commossa mentre la madre della Hunziker ha raccontato alcuni retroscena sul suo rapporto con la figlia e alcune ombre del passato. Ecco quali temi sono stati toccati nel corso della profonda intervista.

Dopo l’ingresso a Michelle Impossible di Silvia Toffanin la prima a versare qualche lacrima è stata la padrona di casa, complice un video presentato dalla conduttrice di Verissimo che ha ripercorso attraverso degli scatti l’infanzia e la giovinezza di Michelle. La Toffanin ha iniziato poi a citare la nota vicenda della setta nella quale è “caduta” la showgirl svizzera per 5 lunghi anni. “È stata una cosa terrificante, una violenza. Non ho sofferto solo io”, ha spiegato la 45enne. Una grande vittima di questa faccenda è stata sicuramente sua madre, Ineke. La Hunziker ha detto di non aver mai più parlato davvero di quanto accaduto con lei.

A questo punto Ineke è entrata in studio e è stata intervistata dalla Toffanin, mentre la Hunziker si è seduta su degli scalini rimanendo sullo sfondo. La madre della svizzera ha raccontato un episodio terribile risalente agli anni bui che ha attraversato la figlia: “Erano le dieci della mattina e mi disse ‘mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c’è più spazio per te, devo andare avanti da sola’ e poi ha messo su il telefono”. La signora Ineke ha continuato spiegando di aver detto a Eros Ramazzotti, allora marito di Michelle, che aveva intenzione di affrontare la donna che ha soggiogato la figlia. Il cantante, però, l’ha fermata.

La madre della Hunziker ha anche raccontato lo scambio che ha avuto con Ramazzotti quando la svizzera stava finalmente uscendo dal brutto tunnel in cui era entrata. Il cantante, a quanto pare, era scettico sul ritorno alla “vita normale” di Michelle. Ineke ha subito pensato che, nel momento in cui la figlia fosse davvero uscita dalla setta, avrebbe subito chiamato lei. E così è stato: “Mamma, sono la Mich. Posso venire da te a fare colazione?”, queste le prime parole dopo 5 anni della Hunziker alla madre.

A questo punto della storia la Toffanin è praticamente crollata, facendo fatica a continuare l’intervista. Anche la Hunziker è sembrata, ovviamente, visibilmente toccata nel profondo. La conduttrice di Verissimo ha continuato ad ascoltare Ineke con gli occhi lucidi e le labbra tremanti, col cuore in gola. L’intervista si è chiusa con un caldo abbraccio tra madre e figlia, che oggi hanno superato tutto e hanno un bellissimo rapporto.