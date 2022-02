Michelle Impossible, Hunziker ci mette una pezza: il discorso su Trussardi

Michelle Impossible è giunto al suo secondo e ultimo appuntamento su Canale Cinque. Nella prima puntata la Hunziker ha riso, scherzato e cantato con Eros Ramazzotti (lo ha pure baciato a stampo sulla bocca), suo primo ‘storico’ e ‘mitico’ marito. Tale atteggiamento ha sollevato più di una critica nei confronti della conduttrice svizzera, che, come è noto, ha reso noto da poche settimane di aver messo fine alla relazione con Tomaso Trussardi, durata circa 10 anni. Ecco, a proposito dell’imprenditore bergamasco: su di lui, una settimana fa, nel one woman show, non è stata spiaccicata una parola. Nulla di strano, se non fosse che Michelle ha parlato di molti aspetti della sua vita privata con tanto di tappeto rosso, come poc’anzi accennato, per Eros. Sarà per i biasimi ricevuti, sarà che in effetti non è stata proprio una mossa garbatissima verso Tomaso quella di baciare Ramazzotti in tv, sarà per quel che sarà; fatto sta che nella seconda puntata qualche parolina su Trussardi e su come lei stia ora l’ha pronunciata.

Prima di accogliere sul palco Massimo Ranieri e duettare con lui sulle note del magnifico brano ‘La stagione dell’amore’ del compianto Franco Battiato, Michelle ha spiegato come sta affrontando la separazione dal secondo marito

“In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare… Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste”.

Michelle Hunziker e quei dieci anni “intensi” con Tomaso…

Trussardi non è stato menzionato esplicitamente ma è fuor di dubbio che la conduttrice si sia rivolta all’uomo d’affari, anche perché ha chiuso citando le due figlie avute da lui, appunto Sole e Celeste. Da sottolineare inoltre che ha parlato di dieci anni “intensi”, riferendosi al periodo che va dal 2011 all’inizio del 2022, quando cioè ha comunicato assieme all’imprenditore lombardo la conclusione del matrimonio. Insomma, in qualche modo Michelle ha messo una pezza rispetto a ciò che si è visto nella prima puntata.

Per quel che invece riguarda Trussardi, il bergamasco non ha rilasciato alcuna esternazione su quel si è visto in mondovisione tra Michelle ed Eros Ramazzotti. Sul cantante romano aveva espresso qualche giorno prima un pensiero molto caustico, invitandolo a “rimanere al proprio posto”. In quel frangente si è capito a chiare lettere che tra l’artista capitolino e Tomaso non corre assolutamente buon sangue.