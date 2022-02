Il gossip è brutto, sporco e cattivo. Però, a volte, chi sostiene ciò e si sgola dicendo di non volerlo alimentare, quando serve, si mette in prima linea a strizzargli l’occhio. L’ultima in ordine di tempo a farlo è stata Michelle Hunziker che certo non ha bisogno di visibilità. Eppure Michelle Impossible, lo one woman show costruito attorno a lei, era un appuntamento particolare: per la prima volta dopo 25 anni di carriera la svizzera si trovava totalmente al centro dell’attenzione. Insomma, un flop sarebbe stato una cocente delusione professionale. Flop non è stato; gli ascolti hanno dato ragione all’elvetica che ha chiuso con uno share pari al 19.6% (3.3 milioni di spettatori). Bene, benissimo sul fronte tv. Un po’ meno su quello squisitamente personale: Tomaso Trussardi è stato innominabile lungo tutto lo show a differenza dell’altro suo ex marito, Eros Ramazzotti, con il quale c’è stato pure un bacio a stampo nel programma.

Un paio di annotazioni: Tomaso non doveva essere per forza nominato. Con la Hunziker ha annunciato la fine del matrimonio poche settimane fa. Trattasi di una questione strettamente privata e sentimentale. Certo è che è stata alquanto curiosa l’ospitata di Eros Ramazzotti e ancor prima le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Michelle in merito al brano “Più bella cosa”. “Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro”, ha narrato la svizzera nel raccontare il perché non abbia mai più cantato la canzone che gli dedicò Eros. Inevitabilmente in molti hanno pensato che quel ‘qualcuno’ ferito e imbarazzato fosse Tomaso. Ma c’è dell’altro…

Michelle Impossible: la Hunziker e quel bacio a Eros Ramazzotti…

Pubblicamente Trussardi, pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha attaccato Ramazzotti, invitandolo a “stare al suo posto”, oltre a sottolineare che avrebbe dovuto esserci di più in passato per Michelle. “Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti”, ha tuonato l’imprenditore in riferimento al cantante. Si è ben capito che tra i due non scorre assolutamente buon sangue. E che cosa fa Michelle? In prima serata su Canale Cinque invita Eros al suo show e gli spiaccica persino un bacio sulle labbra (non spontaneo ma pensato a tavolino). Dopodiché, con l’avallo dell’artista romano, si mette pure a criticare il gossip. Ma come? Si alimenta il chiacchiericcio con tanto di bacio scenografico e poi si fa gli altezzosi?

Naturalmente due ex si possono baciare, possono pure tornare assieme. Insomma, possono fare ciò che pare a loro. Certo è che a poche settimane dall’addio dal secondo marito, baciare il primo in mondovisione seppur per amicizia e, diciamocelo, per tentare di alzare l’asticella dello share, non è proprio un gesto galante. E guai a tirare fuori il tema maschilismo o ‘ce l’hanno con lei perché è una donna’. Se l’avesse fatto un uomo, a parti invertite, sarebbe comunque stato un episodio altrettanto inelegante.

Il punto è che quel che si è visto, stride sia con i personaggi Hunziker sia con i personaggi Ramazzotti: da sempre molto contenuti pubblicamente, del riserbo ne hanno fatto un motto di vita. Poi ce li si ritrova in prima serata sull’ammiraglia Mediaset a darsi dei bacetti a favor di telecamera. Ecco, è proprio qui che Michelle ha toppato: per la sua storia e per il credo che ha sempre professato, al di là di come sia realmente finita con Tomaso, poteva senza dubbio evitare di infilarsi in determinati meccanismi.