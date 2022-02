Silvia Toffanin sarà la nuova Maria De Filippi: il piano segreto di Pier Silvio

Pier Silvio Berlusconi guarda al futuro e dopo aver spinto venti anni fa la compagna Silvia Toffanin a intraprendere la carriera da giornalista ha ora deciso di farla diventare la nuova Maria De Filippi. Secondo una serie di indiscrezioni raccolte dal settimanale Nuovo l’editore e imprenditore avrebbe in mente un progetto assai ambizioso che vede protagonista la madre dei suoi due figli più piccoli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Ebbene, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia intenzione di portare Silvia Toffanin – non subito ma nel giro di qualche tempo – ad avere lo stesso peso specifico di Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Una visione del resto giusta visto che una grande azienda non può puntare su un solo volto, tra l’altro molto ambito dalla concorrenza. Per Pier Silvio la Toffanin può essere l’erede di Maria e per questo ha deciso di ampliare il suo ruolo sul piccolo schermo.

Per anni l’ex letterina di Passaparola è stata presente in tv solo una volta a settimana, il sabato pomeriggio con Verissimo. Dallo scorso settembre il suo impegno è raddoppiato: il programma va in onda anche la domenica e Pier Silvio, in accordo con Antonio Ricci, ha introdotto la conduttrice a Striscia la notizia, accanto a Ezio Greggio.

Silvia Toffanin erede di Maria De Filippi

Al momento non è chiaro quali saranno le prossime mosse di Berlusconi ma una cosa è certa: il futuro di Mediaset sarà nelle mani dell’amorevole Silvia Toffanin, apprezzata e stimata da molti per il suo garbo, la sua gentilezza e la sua educazione.

La stessa Maria De Filippi sembra d’accordo con Pier Silvio Berlusconi: qualche anno fa ha proposto a Silvia Toffanin la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Celebrities. All’epoca la 42enne ha preferito declinare l’invito e così la De Filippi ha ripiegato su Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker.

Ora, dopo il doppio appuntamento con Verissimo e la prova superata a Striscia la notizia, Silvia Toffanin sembra aver acquistato maggiore sicurezza e pare più che mai pronta a spiccare il volo nell’azienda di famiglia.