Verissimo, i ragazzi di Amici si sbilanciano su come andrà la finale

Mancano ormai una manciata di ore che ci separano dallo scoprire chi vincerà questa edizione di Amici di Maria De Filippi e i ragazzi si sono aperti con Silvia Toffanin a Verissimo, rivelando come andranno le cose secondo loro.

Quest’anno Amici è stato più che mai chiacchierato: tra le guerre tra professori e alunni che hanno addirittura portato i professionisti a schierarsi e le polemiche del pubblico da casa, nel bene e nel male è stato un altro serale di successo. Maria per la prima volta ha cambiato le regole della gara per permettere a tutti e sei i ragazzi di contendersi il titolo e i telespettatori hanno pensato che sia stato un modo per favorire il ”raccomandato” Holden. Silvia Toffanin però non lo ha stuzzicato sulla polemica che lo ha accompagnato dal suo ingresso, l’intervista è stata piuttosto neutrale.

Come andrà la finale secondo i ragazzi? Chi si è sbilanciato

Collegati dalla classe di Amici ci sono tutti e sei i ragazzi che si sono aggiudicati la finale: i ballerini della Celentano Dustin e Marisol e i cantanti Mida, Petit, Sarah e Holden. Silvia chiede ai ragazzi come andrà stasera e tutti hanno solo una risposta in mente: l’importante non è vincere, ma divertirsi. Dobbiamo credergli davvero? Holden in primis ha rivelato che tutto quello a cui pensa stasera sarà godersi la finale fino in fondo, Marisol preannuncia che sarà uno spettacolo bellissimo indipendentemente da come finirà, mentre Dustin e Sarah sono quelli più increduli. Sia il ballerino australiano che la giovane cantante (che ha da pochissimo compiuto 18 anni proprio durante il talent) stentano a credere di essere arrivati fin qua. Per Mida invece la cosa più importante è stato il suo percorso: ha imparato ad incassare le critiche e questa è per lui la vera vittoria.

Petit invece si è sbilanciato pochissimo, ma spera di arrivare alla finalissima a due con Marisol, sua fidanzata. Ma non è il momento di parlare dei sentimenti, per spettegolare sulle coppie e i triangoli nati all’interno del programma bisognerà aspettare settimana prossima, quando i finalisti saranno di nuovo in studio a Verissimo per le interviste singole e con il vincitore. Per ora dunque, hanno tutti giocato a fare gli umili e a non fare previsioni su chi solleverà la coppa, ma uno di loro non vede l’ora che tutto finisca: si tratta di Holden. Il cantante, ha confessato di essere agitatissimo per stasera e che la prima cosa che farà non appena sarà tutto finito sarà correre a casa per giocare a calcetto con i suoi amici.