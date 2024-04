Amici, Giulia Stabile su tutte le furie: è scontro con Emanuel Lo!

L’ultima puntata di Amici ha lasciato l’amaro in bocca non solo al pubblico, ma anche ai professionisti. Giulia Stabile corre in soccorso di Marisol e affonda il maestro Emanuel Lo

Sabato scorso abbiamo assistito allo scontro tra i professori di danza Emanuel Lo e Alessandra Celentano: tutta colpa del crudele guanto di sfida tra Sofia e Marisol.

Sofia, allieva di Emanuel doveva sfidare Marisol, allieva di Alessandra, in una prova di improvvisazione.

La vittoria è andata ovviamente alla favorita di Lo che non si è risparmiato verso la povera Marisol, definendola ‘monotona’.

La pioggia di critiche ha creato una bufera sui social, che hanno appellato il professore con il soprannome di ‘Jafar’, come il cattivo del classico Disney, Aladdin.

Giulia Stabile si schiera e attacca Emanuel Lo a suon di tweet

Non è un mistero che anche i professionisti abbiano i loro favoriti tra i ragazzi in gara, Giulia Stabile non è da meno.

La ragazza forse ricordando le tremende critiche che riceveva durante il suo percorso nella scuola di Amici, ha sentito il bisogno di dare sostegno a Marisol dopo le parole di Emanuel Lo.

E che sostegno!

Sia sul suo profilo X che Instagram sono comparsi post di elogio verso la ballerina della Celentano e apertamente contro il maestro avversario.

Nulla che lei abbia scritto direttamente, infatti il suo schieramento giunge indirettamente tramite dei like.

Ma un like oggigiorno vale più di mille parole!

Ecco i tweet a qui Giulia ha messo il cuoricino

Ma non contenta, Giulia Stabile ha infatti pubblicato su Instagram delle stories ritraenti dei momenti salienti delle esibizioni di Marisol della puntata di sabato.

Evidentemente Giulia si rivede molto in Marisol e spera di poterla aiutare a credere in se stessa e a superare le critiche a testa alta.

Visto il suo carattere dolce, la ballerina si è sempre mostrata la prima sostenitrice delle sue colleghe più giovani, atteggiamento che le ha fatto conquistare ancora di più il cuore degli affezionati al programma.

Ed Emanuel Lo come ha risposto a questi attacchi? Per ora tutto tace, ma siamo certi che non gli sia sfuggito il soprannome disneyano che gli spettatori gli hanno affibbiato.

Dirà qualcosa?

E’ questo forse l’inizio di uno scontro maestri vs professionisti?