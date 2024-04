Amici, nessuna eliminazione: bufera sui social post puntata

La quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 13 aprile ha fatto molto discutere. Ad andare al ballottaggio sono state le due cantanti Lil Jolie e Sarah ma, al momento dell’eliminazione, Maria ha rimandato tutto alla prossima settimana. Il motivo? Uno dei giudice, Michele Bravi, non riusciva a decidere a chi delle due dare il proprio voto. La scelta della conduttrice di rinviare l’eliminazione è stata particolarmente criticata dal pubblico, scatenando una vera e propria bufera sui social post puntata.

Dopo essersi esibite entrambe per giocarsi la salvezza, Lil Jolie e Sarah sono tornate in casetta in attesa del verdetto in merito a chi dovesse abbandonare per sempre il programma. Con grande sorpresa di tutti, però, le due ragazze sono state richiamate in studio da De Filippi. C’è stato difatti un cambiamento nel regolamento del programma e l’eliminazione è stata rinviata alla prossima puntata. La decisione è stata dovuta all’indecisione di Michele Bravi che, in seguito alle esibizioni delle due cantanti, non era riuscito a scegliere per chi votare. Maria ha quindi chiesto alle allieve se preferivano sapere il verdetto solo degli altri giudici, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè oppure esibirsi il prossimo sabato in un brano scelto da Bravi e giocarsi il tutto per tutto. Chiaramente le ragazze hanno optato per la seconda scelta.

Il pubblico si ribella sul web

Il rinvio dell’eliminazione ha scatenato numerose polemiche in seguito al termine della puntata. Il pubblico, difatti, non ha accettato quest’ulteriore cambiamento del regolamento del programma (già c’erano state in precedenza critiche per la scelta di far restare in gara Gaia e farla sostituire da un’altra ballerina). Sul web sono stati molteplici i commenti negativi ed in particolare gli appelli a Maria sul ripristinare il vecchio metodo del televoto ed eliminare i giudici. Secondo i telespettatori, difatti, questo metodo eviterebbe casi del genere. In molti, poi, hanno criticato la scelta di Michele Bravi di non attribuire nessun voto. Il suo ruolo, difatti, sarebbe proprio quello di giudicare.

Di seguito alcuni dei commenti comparsi sui social: