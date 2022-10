Appuntamenti imperdibili in TV nel weekend con Verissimo, Domenica In, Che tempo che fa e Scherzi a parte. Ognuno di questi programmi avrà i suoi ospiti nel corso delle puntate che andranno in onda tra sabato 8 e domenica 9 ottobre. Chi ci sarà nei vari salotti televisivi? Intanto, per Fabio Fazio questa è la prima puntata della nuova edizione di Che tempo che fa!

Verissimo ospiti sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022

Non mancano gli appuntamenti fissi di questa settimana con Silvia Toffanin, che sabato avrà modo di intervistare Francesca Chillemi e Chiara Tron. Rispettivamente, le due attrici interpretato nella nuova fiction di Canale 5 Viola come il mare la protagonista Viola e Tamara. Tornerà nello studio Vera Gemma, la quale ha di recente ricevuto il premio come miglior attrice all’ultimo Festival di Venezia.

Nel salotto di Toffanin il pubblico di Canale 5 ritroverà Rocco Hunt, Adriana Volpe e, infine, Sara Maestri che parlerà della battaglia che ha portato avanti per riuscire ad adottare da mamma single una bambina arrivata in Italia dopo il disastro di Chernobyl.

Domenica, invece, Silvia avrà l’opportunità di ricordare Bruno Arena, morto lo scorso 27 settembre, e lo farà con Max Cavallari, Rosy e Gianluca (rispettivamente moglie e figlio del comico scomparso).

Tornerà nel salotto di Verissimo anche Paolo Bonolis. In esclusiva, Toffanin intervisterà Piera Maggio, in uscita con il suo libro Denise – Per te, con tutte le mie forze. Infine, per la prima volta la padrona di casa intervisterà Rita Rusic con il fidanzato Cristiano.

Domenica in: ospiti domenica 9 ottobre 2022

Secondo quanto riporta TvBlog, Mara Venier nella quinta puntata di Domenica In ospiterà Biagio Antonacci, che sarà protagonista di una lunga intervista. Ovviamente, il celebre cantante italiano avrà modo anche di esibirsi. Direttamente da Ballando con le stelle, che torna in onda sabato 8 ottobre, si lascerà intervistare Gabriel Garko.

Dal mondo del cinema, invece, arriverà Pierfrancesco Favino, protagonista del film che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2023, Nostalgia. Infine Zia Mara accoglierà in studio l’attore comico Andrea Roncato e Morgan.

Che tempo che fa: ospiti domenica 9 ottobre 2022

Fabio Fazio torna con la nuova edizione del suo talk show questa domenica. Al momento, non sono ancora stati resi noti i nomi degli ospiti che avrà nello studio di Rai Tre.

Scherzi a parte: ospiti di domenica 9 ottobre 2022

Un altro appuntamento in prima serata su Canale 5 con Enrico Papi. Il conduttore regalerà una serata di spensieratezza e di risate con le nuove vittime degli scherzi realizzati dal suo programma: Donatella Rettore, Marco Melandri, Matilde Brandi, Ciro Ferrara e Flavia Vento.