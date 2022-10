Ballando con le Stelle 2022 scalda i motori: sabato 8 ottobre decollerà la nuova edizione dello show di Rai Uno timonato da Milly Carlucci che, per alcuni weekend, sfiderà la rivale Maria De Filippi, alla guida di Tu Si Que Vales su Canale Cinque. Cast stellare di danzatori ‘vip’ quello confezionato dalla conduttrice in forza alla tv di stato (su tutti spiccano Gabriel Garko e Paola Barale). Per la puntata d’esordio arriva anche la ciliegina sulla torta: in pista sbarcherà Carlotta Mantovan, moglie e vedova del compianto Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018.

A dare in esclusiva la notizia del coinvolgimento nel programma della Mantovan è TvBlog, che ha spiegato che l’ex modella veneziana ricoprirà il ruolo di ‘Ballerina per una notte’. La scelta della Carlucci, naturalmente, non è soltanto per strizzare l’occhio all’entertainment. Si ammanta di un significato più profondo, teso a commemorare Fabrizio, volto storico Rai, amatissimo dal pubblico e dagli addetti ai lavori nonché grande amico della stessa Milly.

Inoltre sarà una sorta di chiusura di un ciclo in quanto Frizzi fu uno dei protagonisti della prima edizione di Ballando con le Stelle, in onda nel lontano 2005. Allora il presentatore danzò con la ballerina professionista Samanta Togni. La Carlucci porta quindi a casa un altro colpaccio televisivo: Carlotta Mantovan non è persona che ama stare sotto i riflettori; da quando ha perso il marito conduce una vita appartata, nell’assoluto riserbo, assieme alla figlia Stella. Averla nel suo show non è roba da poco.

Le ultime notizie sul conto di Carlotta, datate febbraio 2022, hanno riferito che si sarebbe trasferita all’estero, in cerca di pace e ristoro. Paese scelto, la Francia dove si è dedicata alla sua passione per i cavalli e per la natura. Naturalmente i bagagli li ha fatti con il suo frutto d’amore, Stella, nata il 3 maggio 2013. Poco più di un anno più tardi, il 4 ottobre 2014, è convolata a nozze con Fabrizio. Da allora i due non si sono più lasciati fino al funesto 26 marzo 2018 quando Frizzi fu colpito da una emorragia celebrale che non gli ha lasciato scampo. Si è spento a 60 anni.