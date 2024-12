Verissimo, Daniele Scardina: “Il mio sogno oggi”, Toffanin crolla

La puntata di Verissimo andata in onda oggi, domenica 1 dicembre, è stata ricca di ospiti e momenti emozionanti. Silvia Toffanin ha aperto il programma con una lunga intervista a Laura Pausini, durata un’ora, durante la quale la cantante ha ripercorso i suoi 30 anni di carriera, parlando dei suoi successi, dell’amore per sua figlia e per il marito Paolo, fino al recente tour mondiale. Successivamente, la conduttrice ha ospitato Alena Seredova, Melissa Satta insieme a Juliana Moreira, e Rosita Celentano. Tuttavia, il momento più toccante della puntata è stato senza dubbio l’intervista a Daniele Scardina e suo fratello Giovanni.

Quasi due anni fa, il pugile Daniele Scardina ha rischiato la vita a causa di un’emorragia cerebrale che lo ha mandato in coma. Durante l’intervista a Verissimo, Scardina ha ricordato quel momento drammatico, raccontando: “Me ne stavo quasi andando, è stato come un pugno, non ricordo niente. Del coma non ricordo quasi niente, i primi ricordi sono dal centro di riabilitazione, mi ha aiutato la fede, Dio è importantissimo”. “Ci facevano aspettare ora dopo ora all’ospedale, senza darci risultati, è stato in coma 45 giorni, c’è stato un risveglio molto lento”, ha poi aggiunto il fratello Giovanni.

Scardina ha poi ripercorso i suoi inizi nel mondo della boxe, una passione nata a 15 anni che lo ha portato fino in America e che, come ha confessato, lo ha aiutato a tenersi lontano da brutte compagnie. Daniele ha ammesso di sentire, ogni tanto, la nostalgia del ring e di seguire ancora qualche incontro, ma, pur consapevole che non potrà più praticare la boxe, ha già in mente un nuovo obiettivo legato al mondo dello sport: “Alla boxe ci penso ogni tanto, guardo qualche incontro di tanto in tanto, non potrò più farne parte se non da fuori, però ho una palestra e a breve la aprirò”.

Dopo aver letto una commovente lettera scritta dalla madre dei due fratelli, Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime. Scardina, con dolcezza, l’ha incoraggiata a lasciarsi andare, dicendole che emozionarsi è una cosa bellissima. Infine, il pugile ha rivelato il suo più grande sogno: poter tornare a camminare. “Ho imparato a stare più legato alla famiglia, oggi la mattina mi alzo e do la grazia a Dio, mi alleno, pranzo e riposo oggi, le mie giornate sono fatte così, il sogno è quello di tornare a camminare, è la prima cosa”, ha detto.