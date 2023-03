Buone notizie sulle condizioni di salute Daniele Scardina. Il fratello del pugile ha comunicato oggi 27 marzo tramite un post sul suo profilo Instagram la notizia più attesa: dopo quattro settimane, Scardina è stato dimesso dalla Terapia Intensiva. Era il 28 febbraio quando l’ex concorrente di “Ballando con le stelle” è stato colto da un grave e improvviso malore durante una sessione di allenamento, che lo aveva fatto finire rapidamente in coma. Dopo giorni tragici e pieni di paura, Daniele sembra stare progressivamente meglio, nonostante debba continuare il percorso di cura prima in ospedale e poi in un centro specializzato. La battaglia del lottatore non è sicuramente finita, ma il peggio sembrerebbe essere ormai passato. Queste le parole di Giovanni Scardina, che ne ha approfittato per ringraziare prima di tutto i medici e successivamente tutti coloro che hanno mostrato supporto per il fratello:

A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo: le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita. Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica della Terapia Intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria. Altrettanto impossibile è descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi, in questo difficile percorso. Grazie anche a voi per la vicinanza che ci avete dimostrato camminando al nostro fianco in questo terribile momento, è bello sapere che tantissime persone hanno avuto un pensiero per mio fratello. La strada è in salita, ma noi abbiamo fede. Unitevi a noi in preghiera, Daniele, e noi con lui, vi saremmo immensamente grati.

Il post è stato inondato da messaggi di affetto e di vicinanza, oltre che di felicità per la meravigliosa notizia. Tra i commenti troviamo quelli di molti personaggi noti nel mondo dello spettacolo, tra cui l’atleta Marcell Jacobs, i rapper Emis Killa e Fred De Palma, il calciatore Marco Insigne, Eros Ramazzotti, Ignazio Moser, Giulia De Lellis, Gilles Rocca, Dayane Mello, Achille Lauro, Cristina Buccino e molti altri.

Daniele Scardina potrà ancora boxare?

Com’è noto, Daniele Scardina è un pugile professionista campione in carica della categoria Pesi Supermedi, conosciuto anche con il soprannome di King Toretto. Di recente, era passato nella categoria dei mediomassimi. Il 24 marzo doveva esserci il suo esordio all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Cedric Spera, ma tutto è cambiato dopo quel tragico 28 febbraio. Molti si chiedono se Scardina potrà mai tornare sul ring. Pochi giorni dopo l’incidente, il Corriere della Sera aveva riportato la notizia secondo la quale sarebbe stato impossibile per l’uomo poter tornare a praticare la boxe. A quanto pare, non avrebbe mai potuto ottenere l’idoneità per rimettersi i guantoni. Ad oggi, nonostante i miglioramenti del pugile, non si hanno nuovi aggiornamenti a riguardo.