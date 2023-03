Daniele Scardina, come sta: l’ultimo bollettino, cauto ottimismo

Ci sono importanti aggiornamenti riguardo alle condizioni di salute di Daniele Scardina. Stando all’ultimo bollettino dell’equipe di medici che sta seguendo da vicino lo sportivo in questi giorni così delicati, sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) che il suo stato di salute sia in lento miglioramento. A rivelarlo sono stati per l’appunto gli addetti dell’ospedale Humanitas di Rozzano, che hanno confermato come Daniele Scardina stia migliorando di giorno in giorno.

Il bollettino medico di Scardina di quest’oggi, riportato dall’Ansa, fa riferimento ad una situazione generale meno tragica di quella di qualche giorno fa, quando sembrava che Daniele Scardina stesse letteralmente lottando fra la vita e la morte. Ad ogni modo è importantissimo sottolineare come i medici che hanno in cura l’ex concorrente di Ballando con le stelle abbiano voluto manifestare un ottimismo piuttosto cauto. La battaglia del lottatore (che in queste ultime ore è tornato a respirare autonomamente) non è di certo ancora finita.

“Sono stati scalati ulteriormente i sedativi permettendo così al paziente di respirare in modo autonomo” ha commentato l’equipe medica che sta seguendo Scardina, e che ha tenuto a sottolineare anche come sia ancora presto per giungere ad ulteriori conclusioni. Ecco dunque il comunicato ufficiale dell’ospedale dove l’ex fidanzato di Diletta Leotta si trova attualmente ricoverato:

“In merito alle condizioni cliniche del Sig. Daniele Scardina, su richiesta della famiglia, l’ospedale dichiara che a 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione, quindi, in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa. Il prossimo bollettino sarà emesso quando ci saranno novità significative.”

La struttura ospedaliera, inoltre, ha specificato che il prossimo bollettino medico riguardo allo sportivo verrà diramato solo quando ci saranno novità significative in merito. Quello che appare dal quadro generale, in ogni caso, è che il peggio sembrerebbe per fortuna essere passato.

Cos’è successo a Daniele Scardina

Lo scorso 28 febbraio, dopo il classico allenamento in palestra che fa da anni parte della sua routine quotidiana, Daniele Scardina si era accasciato a terra, colpito all’improvviso da un improvviso malore. Fin da subito la situazione è apparsa tragica e lo sportivo è rapidamente finito in coma.

A poche ore dal ricovero d’urgenza, a parlare erano stati il suo manager e l’amico Gilles Rocca: il primo, Salvatore Cerchi, aveva raccontato a Pomeriggio 5 che si era reso necessario un intervento chirurgico per salvargli la vita dopo l’emorragia cerebrale che l’aveva colpito; l’attore romano, nel frattempo, aveva confermato che la sua situazione era “difficile”, come gli avevano anche confermato i parenti dell’amico.