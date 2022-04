Carola Puddu dopo Amici è stata ospite di Verissimo, come i compagni eliminati prima di lei. La ballerina sembra aver superato il dispiacere di aver lasciato la gara, sul suo viso splende il sorriso ed è pronta a tutto ciò che la aspetta. Per esempio il ruolo di Giulietta che le è stato offerto in settimana e per il quale non vede l’ora di cominciare a lavorare. Silvia Toffanin ha accolto in studio l’ex allieva di Alessandra Celentano e le ha innanzitutto chiesto come è stato il ritorno alla vita normale. E anche con lei Carola ha confermato di essere la Carola che tutti hanno apprezzato e alla quale si sono affezionati.

“È stato strano”, ha detto Carola sulla vita dopo Amici. Il motivo per il quale è stato strano però è tutto un dire: “Ho passeggiato per Roma, è strano vedere i palazzi, la gente che cammina. Sembrano cose scontate, ma dopo 7 mesi chiusa nello stesso posto riscopri la vita”. Ha parlato di piccoli dettagli di una vita che gli allievi di Amici per un po’ dimenticano. Di solito gli eliminati parlano del ritorno alla normalità facendo riferimenti a parenti e amici, a vecchi luoghi o abitudini ritrovate e invece Carola ha parlato di persone per strada e palazzi. E avrà di sicuro strappato un sorriso a Maria!

I genitori di Carola sono molto contenti del percorso ad Amici 21, poi Silvia le ha chiesto della sua vita a Parigi. Carola ha raccontato di aver vissuto in Francia dai 9 ai 18 anni. In settimana viveva in un internato, nel weekend era ospite di una famiglia francese che l’ha praticamente adottata. Lei sente di avere due famiglie: una italiana e una francese. Grazie a loro non sentiva la mancanza della sua famiglia italiana al punto da pensare di mollare tutto e tornare in Sardegna. Poi la Toffanin ha aperto il capitolo Amici di Maria De Filippi. Nella scuola ha vissuto un periodo no: “C’erano varie cose che mi hanno un po’ distratta. C’erano un po’ di litigi, dinamiche di cui ho risentito. Però è un periodo che ho superato”.

Di questo periodo buio ha fatto parte anche Luigi Strangis, con il quale ha stretto un bel rapporto sin dall’inizio. Poi da parte della ballerina sono nati dei sentimenti, da parte del cantante no. Ha fatto il nome di Luigi anche quando ha elencato le persone che le mancano di più da quando non vive in casetta. “Le mie compagne di stanza, i miei compagni di squadra. Luca, Michele e poi Luigi”, e quando ha fatto il nome del cantante ha un po’ cambiato il tono di voce. Quindi Silvia le ha chiesto di descrivere il rapporto con Luigi:

“In realtà non saprei dirti perché non saprei definirti a parole cosa ci lega tanto. Un legame speciale e profondo, lui sa tutto di me, è la prima persona con cui ho parlato e mi sono confidata. Ha una personalità e un carattere che seppure un po’ contorto e complesso aiuta anche me a essere me stessa. Lui è l’opposto di me, mi fa stare tranquilla. Mi mette leggerezza e spensieratezza”

Carola piange per Luigi a Verissimo: “Lui è sempre rimasto”

A questo punto ha visto la clip in cui si è dichiarata a Luigi dopo l’eliminazione. Carola ha versato qualche lacrima per Luigi, si è molto commossa a Verissimo rivedendo quei momenti con lui e per questo la conduttrice le ha chiesto se è sicura di non essere innamorata. La ballerina ha parlato di un legame molto profondo:

“Io credo che l’amore come lo vedo io in questa situazione non deve per forza essere una storiella romantica. Certi legami non hanno bisogno di rose e fiori, per me l’amore vero è quello incondizionato, che può succedere di tutto ma ci sei per l’altra persona e viceversa. Anche quando mi disse che non provava niente per me, lui è sempre rimasto. È un’infatuazione mentale. Beh, non avendolo mai vissuto non posso dirti è l’amore della mia vita. Era il mio punto di riferimento”

Carola ha aggiunto che quando ha detto che Luigi non è il suo tipo si riferiva solo all’aspetto fisico proprio perché si sente attratta dal suo carattere. E lo stima molto come artista. Infine, l’ultima domanda: cosa si augura Carola Puddu sul rapporto con Luigi dopo Amici 21? Questa la sua risposta: