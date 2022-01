Amici 21, Carola confessa il periodo buio: “Mi stavo innamorando di Luigi”

Il racconto di Carola Puddu nello speciale di Amici 21 è stato forse tra i più sofferti e rivelatori di tutti. Che la ballerina abbia avuto un cambiamento di rotta era sotto gli occhi di tutti, non solo dal punto di vista artistico. Carola è una delle ballerine più talentuose della scuola, seppure sia messa in dubbio la sua versatilità è invece fuori discussione che sia una danzatrice di classico sublime. I primi mesi sono stati molto positivi per lei, poi qualcosa si è rotto e lo ha ammesso anche lei nel suo racconto di oggi.

Anche i professori a un certo punto hanno smesso di dare giudizi positivi su di lei e persino la Celentano l’ha messa in dubbio. Carola non ha mai nascosto di avere dei problemi con lo stress e gli imprevisti. Ha un quaderno dove annota tutto ciò che succede in sala danza, e di cui sembrerebbe volersi liberare. Dopo un inizio col botto nella scuola, qualcosa è cambiato: tra novembre e gennaio è successo qualcosa. Carola ha spiegato tutto:

“Credo di essermi un po’ spenta. Sono successe tante piccole cose che mi hanno fatto dubitare di me. Oltre a essere stata ferma per tre settimane, ho avuto la sciatica e ci sono state le gare di improvvisazione. Sono uscite tante persone che in casetta mettevano energia positiva, sono cambiati i nostri rapporti e le dinamiche in casetta”

Tutto questo ha destabilizzato la ballerina e ha influenzato il suo percorso come ballerina della scuola. Ha passato un momento buio in cui ha capito tante cose importanti però, anche su di lei. Si è lasciata influenzare dai avvenimenti esterni, non tanto nella danza ma nel suo spirito. E come ha raccontato lei stessa c’è differenza tra una coreografia eseguita bene e una coreografia eseguita bene con lo spirito giusto. Quindi ha aperto il capitolo Luigi Strangis, con cui inizialmente sembrava esserci del tenero. In realtà entrambi hanno detto a un certo punto di non provare un interesse verso l’altro, ma di essere solo amici. Per i fan però era evidente che Carola provasse qualcosa di più per Luigi.

“Il mio rapporto con Luigi ha influito tanto sul mio percorso”, ha ammesso la ballerina. Ha definito il loro rapporto incoerente, con tanti alti e bassi. Lei come sempre voleva avere tutto sotto controllo, ma non ci è riuscita: “Facendo così mi sono incartata e ho rovinato il nostro rapporto”. A questo punto Carola ha ammesso che si stava innamorando di Luigi:

“Mi stavo innamorando di lui, sarebbe stato più semplice ammetterlo. Invece non l’ho mai ammesso a lui come non l’ho mai ammesso a me stessa. Proprio perché sapevo che tanto avrei perso. Era un sentimento che non era reciproco e quando l’ho realizzato penso di essere arrivata a un punto di esaurimento. A quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante, mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo tanto bene, a prescindere”

Questo distacco le ha permesso di capire tante cose, tra cui l’importanza di Luigi nel suo percorso. E l’ha capito solo con la sua assenza, come spesso accade. Carola ha parlato dell’amore per Luigi per la prima volta oggi e i fan che hanno sempre sperato in questa coppia sono andati in tilt sui social. Tuttavia c’è da augurarsi che la ballerina esca da questo periodo buio e splenda sul palco del Serale.

HO URLATO#Amici21 pic.twitter.com/EagW1RGkZQ — anto è in sessione (@obsessedharry__) January 30, 2022