Amici 21, Carola cotta di Luigi ma lui no: interviene Maria, ma i fan sperano

Carola e Luigi di Amici 21 non sono fidanzati e forse non si fidanzeranno mai. Nelle prime settimane nella scuola c’è stata una po’ di confusione sui due ragazzi, che hanno subito stretto un bel rapporto. Maria De Filippi ha iniziato a fare del sano gossip forse non accorgendosi che in realtà non c’era davvero del tenero fra loro. Appena se ne è parlato in studio, Carola è andata in tilt e ha deciso di mettere in chiaro le cose con Luigi. Così lo ha preso da parte e gli ha spiegato che nella sua vita c’è posto solo per la danza e che lui non era il suo tipo ideale. Insomma, sembrava quasi che volesse chiarire a Luigi che non poteva esserci nulla fra loro perché aveva capito di piacere a lui.

Niente di più sbagliato: Luigi rispose con un “palo”, a sua volta. Si erano friendzonati a vicenda e la cosa sembrava finita lì. In realtà nei daytime successivi Luigi e Carola erano sempre più complici, al punto che molti fan hanno iniziato a shipparli davvero. Inutile nascondere che le immagini andate in onda dessero la sensazione che tra i due ci fosse qualcosa di più. Si cercano, scherzano, si stuzzicano, ma forse era un film a senso unico: Carola è cotta di Luigi ma lui no? Questo è l’interrogativo che circola in questo momento su Twitter, dove c’è chi non si vuole arrendere però.

Nel daytime di oggi, di punto in bianco, Maria si è collegata con Carola per farle capire che non potrà nascere mai una storia con Luigi. Evidentemente sia lei sia Luigi stesso hanno avuto l’impressione che per la ballerina fosse solo questione di tempo, che la simpatia verso Luigi potesse presto trasformarsi in altro. Così le hanno fatto capire insieme che non tra loro non potrà mai nascere una storia importante. La De Filippi ha avuto un colloquio con il cantante prima di confrontarsi con Carola e metterla in guardia, almeno questa è stata l’impressione insomma. Davanti a Carola, Luigi ha ammesso che spesso alcune cose che fa non vorrebbe farle, ma le fa per non far del male a lei.

Carola vede in Luigi un punto di riferimento ad Amici 21, ha ammesso che la sta aiutando molto a risolvere il problema che ha nelle relazioni di coppia. Ma non andranno oltre e per farglielo capire una volta e per tutte Maria le ha fatto ascoltare una canzone di Raffaella Carrà, in cui l’indimenticabile regina della tv cantava “Se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha”. Cantando queste parole, la ballerina ha ricevuto il messaggio. Infine, la conduttrice ha invitato Carola a vivere questa amicizia con Luigi con più leggerezza.

Sebbene molti non abbiano capito il motivo per il quale abbiano mandato in onda queste immagini di Luigi e Carola nel daytime di Amici 21, c’è chi ha scritto di non volersi arrendere. Tanti sognano di veder nascere questa coppia. Così come tanti sembrano certi che, in fondo, ci sia qualcosa di più di un’amicizia. E qualcuno, con molta ironia, ha commentato dicendo che il vero “palo” oggi lo hanno preso proprio loro fan.

PURTROPPO A ME DI SMETTERE DI SHIPPARE CAROLA E LUIGI NON INTERESSA#amici21 pic.twitter.com/mQnQ27y4bJ — ???????????????????? (@heythereelena) November 5, 2021