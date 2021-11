Amici 21, Celentano mette in guardia Carola: “Sveglia”, lei crolla con Luigi

Non è un momento facile per Carola Puddu ad Amici 21. La ballerina non riesce mai a dare il meglio nelle gare interne con dei coreografi esterni chiamati a fare una classifica. Ieri è finita all’ultimo posto con Marcello Sacchetta, ma sebbene il pubblico si sia scagliato contro il coreografo per il voto dato a Carola, nel daytime di oggi è saltato fuori che la stessa Alessandra Celentano non è molto contenta del percorso di Carola nella scuola. In un certo senso, la maestra ha dato ragione ai voti che Carola prende in queste gare ma c’è un motivo alla base di tutto. La ballerina stessa ha ammesso di non riuscire a dare il meglio perché non riesce a preparare una coreografia in poco tempo, ha bisogno di studiarla a fondo ed essere certa di farla bene.

La Celentano ha chiesto di incontrare la sua allieva per metterla in guardia sul percorso ad Amici 21, in realtà. Prima ha chiesto a Carola come stesse, poi però le ha subito detto di non essere soddisfatta e senza troppi giri di parole:

“Era un po’ che ti volevo parlare, perché non sono così entusiasta del tuo percorso qua dentro. Ti ho voluto dare un po’ di tempo, nel senso vediamo cosa succede, se cambia l’approccio al lavoro, se si dà una mossa. Tu hai un potenziale altissimo, ma più io vedo un potenziale altissimo e più io pretendo. Se continui così rimarrai una ballerina delle tante. Tu ti devi svegliare, Carola”

Le ha spiegato che non è in discussione il suo impegno, ma deve apprendere più velocemente le correzioni. Secondo la Celentano, Carola è fin troppo precisina e deve pensare meno alla perfezione nella tecnica e tirare fuori anche tutto il resto, che lei ha. La maestra è certa del talento della ragazza, ma pensa che non sia in grado di gestirlo al meglio, in sintesi. Le ha mostrato tutte le classifiche interne in cui non è andata bene, fino all’ultimo posto in quella di Marcello. Alessandra Celentano sa perché è successo: Carola non ha pensato abbastanza alle cose che andava a fare. Le ha chiesto di aprirsi con lei e mostrarle il suo carattere, invitandola a mettersi alla prova per diventare una grande ballerina.

C’è stato un bellissimo momento tra Alessandra Celentano e Carola ad Amici 21. Dopo la strigliata, infatti, la maestra ha mostrato tutto il suo lato tenero e ha chiesto all’allieva di spiegarle da dove nasce questo suo blocco. Carola ha provato a raccontarsi:

“Nella gara in un’ora io vado nel panico. Perché non ho il controllo, lo studio e quello che voglio fare come lo voglio fare. Anche le correzioni non è che non le ascolto, è che se non ho la sicurezza e la consapevolezza di tutto ciò che faccio non mi butto neanche. Perché mi sembra di fare le cose male e mi dà fastidio. Io devo avere tutto sotto controllo”

La maestra ha provato a scavare a fondo in questo problema, perché ha fatto notare a Carola che in effetti questo è un problema. La ballerina ha rivelato che si scrive le coreografie e le correzioni su un quadernetto perché deve davvero avere tutto sotto controllo. La Celentano l’ha invitata a capire da dove arriva questa mania del controllo, perché deve uscire da questa situazione in cui la ballerina è da tempo. Carola è scoppiata a piangere, ma la maestra le ha detto di sedersi di fronte a lei e hanno parlato. Alessandra le ha detto che piano piano deve liberarsi di questo blocco, anche scrivendo man mano sempre meno pagine sulle coreografie, gradualmente.

“A volte bisogna sbagliare per imparare, sennò non capisci”, le ha detto con tono affettuoso. Si sono confrontate ed è stato un momento che è piaciuto molto al pubblico; per essere d’aiuto alla sua allieva, la Celentano ha anche condiviso con lei il suo passato nella danza. Tornata in casetta, Carola ha preso Luigi ed è e scoppiata in un pianto inarrestabile. Il cantante non è riuscito a calmarla in un primo momento. Quando poi è riuscita a parlare, a lui Carola ha confidato: