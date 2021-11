Oggi Marcello Sacchetta è stato ospite ad Amici 21 per stilare una nuova classifica dei ballerini. Nel daytime è andata in onda la gara interna di ballo e l’ultimo in classifica affronta una sfida. Ciò che succede ai cantanti nella puntata della domenica, insomma, solo che per i ballo avviene in settimana e va in onda nel daytime. Lo staff di Maria De Filippi ha scelto Marcello per una nuova gara con un tema molto particolare: vivere le emozioni. Gli allievi hanno scelto un’emozione da portare in scena attraverso la danza, con un’improvvisazione o comunque una coreografia creata da loro. Ci saranno riusciti? La risposta è no, anzi il risultato è stato un vero disastro.

Innanzitutto in gara c’erano solo cinque ballerini e non sei, perché Mattia è stato sospeso. Gli altri non se la sono cavata benissimo: i voti di Marcello Sacchetta ai ballerini di Amici 21 sono andati da 3 a 6. Un range non molto ampio e soprattutto molto basso. Se avesse dato voti da 6 a 9 non ci sarebbe stata alcuna polemica, invece vedere un 3 dato a Carola ha scatenato il delirio sui social. I fan della ballerina si sono scatenati e hanno preso di mira Marcello, sia commentando su Twitter sia commentando sul suo profilo Instagram.

Gli hanno detto di tutto, da un semplice, comprensibile e accettabile “Mi hai deluso” fino a parole molto più pesanti, con insulti e offese. Secondo alcuni Carola potrebbe dare lezioni di danza a Marcello, altri hanno scritto che non sapevano lui fosse meglio dei maestri dell’Opéra di Parigi, dove ha studiato l’allieva della Celentano. C’è stato persino chi ha commentato così: “Hai fatto un po’ schifo. Carola asfalta te e la tua fidanzata”. Insomma è chiaro che molti si siano scagliati contro Sacchetta per difendere Carola, più che per gli altri voti.

Marcello è sempre stato un volto molto amato di Amici, ma si sa che quando uno spettatore diventa fan di un personaggio tv è pronto a difenderlo contro tutto e tutti, a volte esagerando. Come è successo stavolta, per esempio, perché i toni si sono alzati inutilmente e Sacchetta si è preso insulti per aver semplicemente svolto il suo lavoro. E non si può di certo dire che non se ne intenda di danza, checché ne possano dire i fan di Carola. Qualcosa però sta sfuggendo a questi fan.

Il pubblico di Amici è abituato a vedere voti abbastanza alti con altri giudici venuti da fuori. Fermo restando che ogni giudice e ogni insegnante ha i propri criteri di valutazione, Marcello Sacchetta non ha dato 3 a Carola come ballerina, ma alla sua improvvisazione. Tutti i ballerini non sono riusciti a esprimere al meglio l’emozione scelta e Marcello ha scelto di non essere ipocrita nel dare i voti. Nessuno ha messo in dubbio quindi il talento di Carola come danzatrice, che è fuori discussione e si esprime in modo sublime nel classico. Oggi il coreografo ha giudicato l’emozione, non la tecnica e l’esecuzione dei passi; ci sono stati errori anche in questo, tra l’altro. Questo ha provato a spiegare su Instagram, dove Marcello Sacchetta ha risposto agli insulti:

“Generalmente in una scuola se un professore dà un compito e la classe non comprende il tema assegnato è chiaro che la media di tutti gli studenti sarà bassa”

Questi alcuni dei commenti sotto l’ultimo post di marcello. State sgravando, ma spero che sappiate che in questo modo mettete in imbarazzo i ragazzi ???? #Amici21 pic.twitter.com/tuZf95CsUi — Giulia (@giuliasenzanome) November 25, 2021