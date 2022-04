Carola Puddu, tra mille polemiche e proteste da parte del pubblico, ha dovuto abbandonare la scuola di Amici di Maria De Filippi. Per il suo percorso, fatale è stato il quinto appuntamento del serale: a fine puntata si è trovata al ballottaggio con Serena e Dario, con questi ultimi due che sono riusciti a spuntarla mentre lei è stata eliminata. Prima di tornare a casa è stata protagonista di un momento struggente assieme al cantante Luigi, al quale si è dichiarata come mai prima d’ora. Senza troppi giri di parole e con le lacrime agli occhi, la ballerina ha ammesso di essersi innamorata.

Poco prima di avere la certezza di dover abbandonare il programma, come di consueto, Carola ha atteso nella Casetta. Qui è stata raggiunta da Luigi, che ha provato a spronarla e incoraggiarla. A un certo punto la Puddu gli ha confidato che aveva scritto una cosa per lui, ma che alla fine avrebbe preferito dirgliela a voce. E così si è buttata.

“Ti voglio tanto bene, vedo che vivi come se fosse sempre l’ultima esibizione che fai. Non hai niente da perdere, per questo mi metti molta tranquillità”, ha esordito in modo concitato ed emozionato Carola. E ancora: “Ti voglio tanto bene Luigi, tanto, tanto, tanto. Sei forte. Mi viene da ridere se ripenso a tutto quello che è successo. Ti ho pure scritto una cosa, però te la dico a voce”. Quindi la dichiarazione d’amore che ha colto un po’ tutti di sorpresa. “Quando dicevo che non ti capivo – ha sottolineato innanzi al cantante -, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello”.

Sui social Carola è subito finita in tendenza. Tantissimi coloro che hanno apprezzato il fatto che si sia buttata senza freni, esternando le sue emozioni. Un atteggiamento che ha anche evitato a Maria De Filippi di fare domande “scomode”. Probabilmente la conduttrice pavese, laddove la danzatrice non si fosse esposta, le avrebbe comunque chiesto qualcosa su Luigi visto che nel corso dell’avventura ad Amici, nelle settimane scorse, i due si erano avvicinati. Il cantante, però, frenò, confidando di volere molto bene alla Puddu ma di vederla come amica.

Carola Puddu fuori da Amici, monta la protesta

Dopo la decisione dei giudici di eliminare Carola, sui social è montata la protesta. In tantissimi utenti hanno ritenuto che la scelta di spedire a casa la ragazza sia stata sbagliata. Il bicchiere mezzo pieno è che la Puddu ha già un lavoro prestigioso a cui prestare impegno. Maria l’ha messa al corrente che a breve incontrerà Fabrizio Monteverde, il coreografo del balletto di Roma. L’uomo proporrà a Carola il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà a ottobre al teatro Olimpico di Roma.