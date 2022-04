Amici, Carola è fuori. Critiche feroci su tutti: giudici, prof e pure su Maria

Carola Puddu ha salutato Amici di Maria De Filippi. La giovane danzatrice, che nel programma è finita sotto l’ala protettrice di Alessandra Celentano, è stata eliminata dal talent show di Canale Cinque. Alla fine ha dovuto soccombere contro Dario. Epilogo equo e giusto? Non secondo una larghissima fetta di pubblico del programma. Tantissimi sono infatti stati i telespettatori che si sono riversati su Twitter tuonando su tutti e sostenendo che l’addio di Carola alla trasmissione si sia consumato in modo non del tutto corretto. Dalle proteste non si è salvato nessuno: sia i professori sia i giudici sono stati “azzannati”. Qualcuno se l’è presa pure con Maria De Filippi.

Una delle critiche più feroci mosse è stata quella che ha sostenuto che l’allieva sia stata impiegata pochissimo, fatto che non le ha permesso di esprimere tutto il suo potenziale artistico. C’è addirittura chi ha guardato l’orologio e con puntualità ha notato che la sua prima performance è arrivata soltanto alle 23.26 (si è esibita con Michele, strappando molti applausi seppur il ballo non è bastato per vincere la sfida con Sissy e Alex). Altri hanno contestato il fatto che al posto di Carola sono stati salvati concorrenti meno dotati, come ad esempio Dario, danzatore con cui la Puddu ha perso la sfida finale.

C’è chi poi se l’è presa con i giudici, in particolare con Stash ed Emanuele Filiberto. Secondo molti utenti entrambi non solo non hanno strumenti adeguati per giudicare i ballerini ma sarebbero persino spesso distratti durante le performance dei danzatori. Nel can can mediatico ci è pure finita Maria De Filippi. Motivo? C’è chi ha sostenuto che la conduttrice pavese non voglia che vincano gli allievi della prof Celentano a tal punto da spingere avanti in qualche modo i concorrenti degli altri team.

Insomma, le proteste sono state rumorose e soprattutto numerose. Alcuni spettatori hanno addirittura minacciato di non guardare più lo show dopo l’eliminazione di Carola.

Amici di Maria De Filippi, le proteste per l’eliminazione di Carola

Di seguito una serie di commenti a caldo di protesta per l’eliminazione di Carola