Amici 21, Albe sbrocca contro Maria: De Filippi, la reazione è da applausi

Albe ha sbroccato contro Maria De Filippi, dopo essersi “cag..to addosso” ad Amici. Il cantante è finito al ballottaggio con il ballerino Dario, con la convinzione che ci sarebbe stato un dentro fuori. Naturalmente la tensione è salita alle stelle. A esibizioni concluse, però, ecco il colpo di scena: la conduttrice pavese ha spiegato che nel corso della serata, a differenza degli altri appuntamenti dove ci sono state due eliminazioni, ce ne sarebbe stata soltanto una. A questo punto Albe ha avuto un moto di protesta contro la moglie di Maurizio Costanzo che naturalmente ha gestito la situazione in modo maturo, riportando rapidamente la calma in studio e non prendendosela affatto con l’allievo.

Prima di annunciare che ci sarebbe stata una sola eliminazione nel corso della puntata, la De Filippi ha fatto una premessa, spiegando di non aver dato la notizia prima della gara del ballottaggio perché ha voluto che Dario mantenesse una carica emotiva intensa mentre ballava la coreografia. “Vi sto dicendo una bella cosa: in questa puntata non ci saranno due eliminati”, ha quindi scandito la pavese. Boato in studio e lacrime di sollievo. Albe è così sbroccato: “Ma non potevi dirmelo prima, mi sono cag…to sotto”.

Maria ha rispiegato la decisione di dare la notizia agli allievi della singola eliminazione, ma il giovane cantante ha ripetuto: “Mi sono cag..to sotto Maria, ma stiamo scherzando?”. “Ma lui, Dario, stava piangendo…”, ha sottolineato la presentatrice. Pronta la controreplica di Albe: “Anche io stavo piangendo”. “No tu hai cantato tranquillo Giravolte. E ti sei seduto lì”, ha evidenziato la padrona di casa di Amici.

“No, quando lui ballava, piangevo io”, la secca risposta avuta. “Avrebbe fatto la coreografia con una tensione diversa”, ha di nuovo detto con calma la pavese per poi chiudere la vicenda con il sorriso e un ramoscello d’ulivo teso all’allievo: “Pace?”. “Sì, pace”, le ha fatto eco il cantante, assai sollevato dalla piega presa dalla situazione.

Maria De Filippi, così insegna ai talenti a diventare uomini

Come al solito Maria ha mostrato saggezza. Comprendendo lo stato emotivo del giovane, si è ben guardata dal redarguirlo e anzi lo ha lasciato sfogare per poi calmarlo. La conduttrice, per l’ennesima volta, ha dato un esempio di come trattare i giovani talenti. Giovani, appunto: in tv non c’è personaggio più portato per condurre dei ragazzi verso l’età adulta. Maria si conferma una volta di più una personalità a tutto tondo, capace non solo di guidare e organizzare un programma ma anche di calarsi nel ruolo di educatrice.