Anticipazioni Serale Amici 21 eliminati quinta puntata: c’è il colpo di scena!

Mercoledì 13 aprile è stata registrata la nuova puntata del Serale di Amici 21 che andrà in onda su Canale 5, in prima serata, sabato 16 aprile, condotta come sempre da Maria De Filippi. Rispetto alle precedenti registrazioni c’è stata una sola eliminazione, svelata in anteprima dalle talpine del Vicolo delle News. Di chi si tratta? Al momento non è stato ufficializzato alcun nome: è chiaro solo che al ballottaggio conclusivo sono finiti Dario e Carola.

La prima manche ha visto protagonista la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini contrapposta a quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. LDA ha sfidato Albe ma invano. È stata poi la volta di Michele contro Dario, che si sono confronti su tre pezzi, due di modern e uno di hip hop. A trionfare è stato Michele.

Successivamente Luigi con una cover de L’ombelico del mondo ha battuto Dario, che è stato il primo ad andare al ballottaggio finale. La seconda manche ha visto sfidarsi il team Zerbi-Celentano VS quello capitanato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Queste le sfide andate in scena:

Luigi ha vinto su Nunzio cantando Un’emozione da poco

Serena ha superato la prova contro LDA con il supporto di Alex

Alex ha perso contro Michele

Al termine della seconda manche è finita a rischio eliminazione Serena. Nella terza manche invece:

Luigi ha avuto la meglio con la cover di Vorrei la pelle nera

LDA è uscito sconfitto dallo scontro con Sissi

Sissi e Alex hanno battuto Michele e Carola

Tra Carola, LDA e Luigi è stata la prima a finire al ballottaggio insieme a Dario e Serena. Quest’ultima è riuscita a salvarsi mentre la prova TIM è stata vinta da Alex. Sabato 16 aprile scopriremo quindi chi tra Carola e Dario dovrà lasciare per sempre il programma di Maria De Filippi.

Ospiti della nuova puntata di Amici 21 i Follya, ovvero la nuova formazione dei Dear Jack, ex allievi del talent show. Per l’occasione sono tornati i componenti della band originaria – Alessio Bernabei, Riccardo Ruiu, Alessandro Presti, Francesco Pierozzi – ad eccezione del chitarrista Lorenzo Cantarini.