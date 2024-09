Verissimo, Bisciglia: spoiler su Temptation e tradizioni con Maria

Puntata piena di sorprese ed emozioni quella di Verissimo andata in onda oggi, domenica 8 settembre, su Canale 5. Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio numerosi ospiti, da Heather Parisi a Lino Banfi e l’attore di Endless Love, Ruzgar Aksoy. Dopo la polemica intervista della Parisi sul rapporto con la figlia Jacqueline Luna, alla conduttrice è poi toccato intervistare Filippo Bisciglia, pronto a partire con una nuova edizione di Temptation Island martedì, 10 settembre. Reduce dal grande successo dell’ultima edizione finita lo scorso luglio, Bisciglia ha dato qualche anticipazione su ciò che il pubblico vedrà in questa speciale versione autunnale del programma, che manterrà comunque la sua essenza.

Parlando delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova i propri sentimenti, Bisciglia ha svelato che ce ne sarà una in particolare che affronterà dei problemi coniugali mai visti prima in tanti anni di trasmissione: “Quest’anno abbiamo una coppia che è più grande e sono venuti qui con delle motivazioni differente. Dovranno decidere che scelta di vita fare, o una o l’altra”. Poi, guardando la foto delle sette nuove coppie nel villaggio dell’Is Morus Relais, l’ex gieffino si è lasciato andare ad un commento rivelatore: “Ecco, le sette coppie… erano le sette coppie”. “Non è vero, non spoilerare”, ha risposto la Toffanin tra le risate del pubblico.

Ma, gli ‘spoiler‘ non sono finiti qui. I telespettatori di Temptation Island ricorderanno sicuramente la scena dell’ultima edizione in cui Filippo ha dovuto fare avanti e indietro tra i due villaggi, quello dei fidanzati e quello delle fidanzate, per convincere Lino ad accettare il falò con la sua ex fidanzata, Alessia. Ebbene, pare che, anche nelle nuove puntate, il conduttore dovrà percorrere vari kilometri:

Vi ricordate che nella scorsa edizione camminavo di qui e di là, avanti e indietro? Ecco, questa volta ho addirittura corso e forse anche nell’acqua! No scherzo, nell’acqua no, non ho nuotato. Ma posso dire che forse ho anche corso non sulla terra ferma.

Dopodiché, Bisciglia ha parlato delle varie scaramanzie che ha ogni qualvolta che inizia una nuova edizione di Temptation Island. Ad esempio, deve sempre guardare le puntate da solo con la compagna Pamela Camassa, tanto da aver detto di no a Maria quando l’ha chiamato per vederlo insieme. Poi, c’è una tradizione speciale che condivide proprio con la De Filippi:

Alle 21 e 12 scrivo a Mary “m*rda m*rda m*rda” e lei deve rispondere “m*rda” una volta sola con tre puntini. Una volta mi ha mandato quattro puntini e le ho scritto “sono quattro i puntini” e l’ha riscritto con tre puntini.

Filippo Bisciglia a #Verissimo: “Maria mi ha chiesto di guardare insieme #TemptationIsland, ma le ho detto di no…” 😂 pic.twitter.com/HkTdcEMSgz — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 8, 2024

Infine, Filippo ha ricevuto anche un dolce messaggio dalla compagna Pamela Camassa, che ha voluto fargli un in bocca al lupo per l’inizio di questa nuova avventura. “Lei per me è tutto, è mia sorella, è la mia migliore amica, è tutto”, ha detto Bisciglia.